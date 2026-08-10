Irán condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz a que EEUU acceda a varias de sus demandas

Por Nayera Abdallah, Steve Holland y ​Enas Alashray

DUBÁI/WASHINGTON/EL CAIRO, 10 ago (Reuters) - Irán dijo que estaba a punto de alcanzar un acuerdo definitivo con Omán para definir nuevas rutas marítimas entre ambos países a través del ‌estrecho de Ormuz, pero reiteró que Estados ‌Unidos debe cumplir otras condiciones —entre ellas, una indemnización y el fin de las sanciones y las amenazas militares— antes de que se reabra esta vía navegable estratégica.

Un representante estadounidense dijo el viernes a Reuters que Irán y Omán estaban cerca de alcanzar un acuerdo que podría allanar el camino para restablecer el paso seguro por el estrecho, una importante vía para el transporte de petróleo y gas antes de que Irán bloqueara Ormuz en respuesta a los ataques de Estados Unidos ​e Israel contra Teherán que ⁠comenzaron a finales de febrero.

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El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, dijo el domingo ‌que el acuerdo con Omán sobre el estrecho se encontraba en su "fase final", ⁠pero reiteró las declaraciones realizadas el sábado en las ⁠que señalaba que Teherán no reabriría el canal a menos que Estados Unidos cumpliera determinadas exigencias planteadas por Teherán.

El acuerdo con Irán establecería las nuevas rutas marítimas que se utilizarían una vez que EEUU ⁠cumpliera esas condiciones y se reabriera el estrecho, según le citó la agencia de ​noticias iraní Mehr.

Irán y EEUU no mantienen conversaciones directas, y Teherán no ‌las iniciará mientras Washington incumpla el acuerdo provisional ‌firmado en junio, dijo Araqchi, quien añadió que se estaban intercambiando mensajes a través de ⁠intermediarios.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo en una entrevista con Axios que EEUU estaba "tomándoselo con calma" con Irán. "Solo estamos negociando a medias con ellos. Simplemente estamos observando a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tienen dinero".

LAS CONDICIONES INCLUYEN UNA INDEMNIZACIÓN

Araqchi señaló que la reapertura ​del estrecho dependería, ‌en parte, de que Estados Unidos pagara una indemnización por los daños causados en los ataques generalizados contra Irán.

El secretario del máximo órgano de seguridad nacional de Irán, Mohammad Baqer Zolqadr, también enumeró el cese de nuevas amenazas estadounidenses contra Irán; el fin de la agresión hacia Irán y sus aliados libaneses, palestinos, yemeníes e iraquíes; ⁠el levantamiento del bloqueo naval estadounidense en el golfo Pérsico; el levantamiento de las sanciones contra Irán; y la liberación de los activos iraníes congelados.

EEUU e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán hace más de cinco meses. Trump ha afirmado que los ataques tenían como objetivo impedir que la República Islámica desarrollara armas nucleares y mermar su capacidad para amenazar a la región.

Washington y Teherán acordaron un alto el fuego en junio, pero EEUU volvió a imponer un bloqueo al transporte marítimo iraní en el golfo Pérsico en julio, ‌una medida que, según Teherán, violaba la tregua, que para entonces ya se había roto.

"Una vez que se anuncie el acuerdo para restablecer el transporte marítimo comercial sin impedimentos, Estados Unidos levantará el bloqueo de los puertos iraníes", dijo a Reuters el responsable estadounidense bajo condición de anonimato.

Las medidas de EEUU estarían condicionadas al cumplimiento por parte de Irán de sus compromisos, añadió el responsable.

Los comentarios de EEUU apuntaban a ‌una delicada secuencia de pasos hacia un acuerdo que, según habían indicado fuentes a Reuters, parecía estar destinado a otorgar a Teherán el control sobre el tráfico marítimo que entrara en el golfo Pérsico a través ‌del estrecho, algo que, ⁠según los transportistas, no resultaba fácilmente viable.

Emiratos Árabes Unidos decía el sábado que Irán había atacado un buque afiliado a su compañía petrolera estatal. No hubo ​comentarios inmediatos por parte de Irán, cuyo Cuerpo de la Guardia Revolucionaria ha atacado anteriormente buques que, según afirmaba, intentaban cruzar el estrecho sin permiso iraní.

Con información de Reuters