El polémico comentario de Trebucq sobre Antonela Roccuzzo en vivo por LN+: "Andá a..."

Antonela Roccuzzo sorprendió a muchos en los últimos días, al darle "me gusta" a un video de Luzu TV en el que Diego Leuco expresaba su malestar con las modificaciones que el gobierno de Javier Milei quiso realizarle a la vigente Ley de Tierras, entre las que se incluían la capacidad de que manos extranjeras puedan concentrar un mayor porcentaje de suelo argentino.

De esa manera se sumó a muchas otras figuras mediáticas, como Lisandro Martínez; Lali; Tini o Nicki Nicole, que difundieron un mensaje tan claro como contundente: que nuestro país no se vende. Sin embargo, esto trajo consecuencias: las voces más afines al oficialismo criticaron la postura de esos famosos.

El like de Antonela Roccuzzo al recorte de Diego Leuco hablando sobre la Ley de Tierras.

Un ejemplo de esto se pudo observar en la última emisión del programa de Esteban Trebucq en LN+, en la cual el "pelado" deslizó un comentario polémico sobre la esposa de Lionel Messi, en medio del luto que rodea a la familia tras el fallecimiento del papá del astro.

¿Qué dijo Trebucq sobre Anto Roccuzzo?

Tras un debate respecto a la "batalla cultural" detrás del proyecto para modificar la Ley de Tierras, el conductor tomó la palabra y afirmó: "Me van a matar, pero yo creo que hay sectores del gobierno que el tema de la extranjerización, finito no lo leyeron. Porque sino no lo pueden dejar pasar".

En ese sentido, una de las panelistas señaló que "eso lo sacaron". "Pero es lo que le dio la bandera a la oposición", le indicó Trebucq, quien acto seguido, ante la insistencia de su compañera, le manifestó: "Andá a explicárselo a la señora de Messi, andá a explicárselo. Yo te entiendo, pero andá a explicárselo a la señora de Messi". Desde luego, esto generó un enorme repudio en las redes sociales, aunque la emblemática esposa de La Pulga nada dijo al respecto.