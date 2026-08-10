Taiwán simula repeler un ataque chino y limitará el internet móvil en sus ejercicios militares

Un tanque M60A3 se posiciona durante un ejercicio con fuego real como parte de las maniobras militares Han Kuang en Penghu, Taiwán

Por Yimou Lee, Yi-Chin ​Lee y David Lague

PENGHU, Taiwán, 10 ago (Reuters) - El ejército de Taiwán simuló el lunes la repulsión de un asalto aéreo chino contra las ‌islas Penghu, de vital importancia ‌estratégica, y, más tarde en el mismo día, "restringirá" el acceso al internet móvil por primera vez durante los ejercicios militares anuales.

El ejercicio Han Kuang, de diez días de duración, comenzó la semana pasada y simula diversos escenarios en caso de que China —que considera a Taiwán, de Gobierno democrático, como parte de su propio territorio— llegara a cumplir sus amenazas de intentar tomar ​la isla por la ⁠fuerza.

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Miembros del Primer Comando de Teatro de Operaciones abrieron fuego en las ‌primeras horas de la madrugada en una playa de ⁠Penghu, situada en el estrecho de Taiwán, ⁠con tanques M60A3, diversas piezas de artillería y cañones antiaéreos.

Los soldados se unieron para formar lo que el ejército denominó una defensa "multicapa" contra un enemigo simulado ⁠que intentaba un desembarco costero rápido.

Penghu, que se encuentra más cerca ​de la costa de la isla principal de ‌Taiwán que de China, es considerada por ‌los estrategas taiwaneses como un posible primer objetivo de Pekín, que ⁠podría intentar apoderarse de las islas y utilizarlas como base para atacar Taiwán con misiles y drones.

Reuters tuvo un acceso excepcional al ejercicio y pudo observar cómo los efectivos de tierra cargaban munición para los tanques y ​tomaban posiciones ‌de disparo en la oscuridad antes de que comenzara el simulacro.

En el ejercicio participaron reservistas de Penghu, como parte de su programa de entrenamiento de 14 días, en el marco de los esfuerzos del ejército taiwanés por integrar mejor a las fuerzas de ⁠reserva en su planificación operativa y hacer que sus preparativos sean más realistas.

SE "AHOGARÁ" EL INTERNET MÓVIL

Más tarde, este lunes, en el centro de Taiwán, el Gobierno reducirá deliberadamente la velocidad del internet móvil por primera vez durante la parte de defensa civil de las maniobras, con el fin de comprobar cómo se comunicarían los ciudadanos si el ancho de banda escaseara en situaciones de emergencia, desde ‌desastres naturales hasta una invasión china.

Los servicios esenciales, desde cajeros automáticos y semáforos hasta las llamadas de emergencia a ambulancias, no se verán afectados, al igual que las líneas fijas y los servicios de internet fijos.

El Gobierno ha dado amplia publicidad al simulacro, enviando el viernes por la tarde un mensaje ‌de texto de alerta a los teléfonos móviles de todo Taiwán, tanto en chino como en inglés, y publicando un mensaje de vídeo durante el fin de ‌semana en redes sociales.

El ⁠norte de Taiwán, incluida la capital, Taipéi, llevará a cabo el mismo ejercicio el jueves.

El Gobierno de Taiwán rechaza las ​reivindicaciones de soberanía de Pekín, afirmando que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro.

Con información de Reuters