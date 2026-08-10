Moto3: Valentín Perrone subió al podio y celebró el podio en Silverstone con la camiseta argentina

Mientras que la Fórmula 1 ha ingresado en su receso por el verano europeo, el motociclismo ha vuelto a la acción este fin de semana con la visita al Circuito de Silverstone. Allí se llevó a cabo el GP de Gran Bretaña del Moto GP, aunque sin representantes argentinos, algo que no sucede en las categorías inferiores, donde la bandera nacional cuenta con un piloto que fue protagonista en el viejo aeródromo.

Se trata de Valentín Perrone, quien este domingo terminó tercero en la decimosegunda fecha del Moto3 con su KTM de Red Bull KTM Tech3. El oriundo de Barcelona, pero nacionalizado argentino, completó el podio con una diferencia de +0.991s en relación con David Almansa, quien se quedó con la victoria en Silverstone con un tiempo de 32:45.262, mientras que el español Álvaro Carpe (+0.701s) terminó en el segundo lugar.

Sin dudas, fue un gran fin de semana para el piloto de 18 años, que también dio que hablar debido al festejo que tuvo en la plataforma de premiación, ya que sorprendió al sacar la camiseta argentina en territorio inglés. El podio llegó en un momento delicado para el catalán, que había sufrido un fuerte accidente en la fecha pasada en Alemania y se pasó las vacaciones procesando la recuperación en la base del equipo austriaco.

“Fueron tres días de mucho trabajo para conseguir una rápida recuperación. Salí de Alemania con muletas y renqueando y me voy de Austria caminando, con apenas dolores”, comentó Perrone. Además, el “Coyote” aprovechó para dar declaraciones sobre lo que fue la carrera en Silverstone y destacó la importancia que tuvieron sus entrenamientos en el receso para recuperar terreno en el campeonato.

“Fue dura y muy rápida. Estuve siempre en el límite y casi me caigo un par de veces. En la última vuelta vi el espacio y me tiré. Entrené mucho en el receso, porque no venía con buenos resultados. Hice un reseteo y a empezar de nuevo”, agregó. Cabe mencionar que Perrone ya había tenido un podio en Tailandia durante la primera fecha, además de que marcha séptimo en el campeonato con 95 puntos.

Así es la KTM de Perrone.

Posiciones del Moto3 tras Silverstone