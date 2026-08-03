El bono se paga junto con el haber mensual correspondiente de agosto.

Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán en agosto un bono extraordinario de hasta $70.000, según confirmó el Gobierno. El refuerzo está destinado a quienes perciben los haberes más bajos y se liquidará junto con el calendario habitual de pagos del organismo previsional.

Además del bono, las jubilaciones tendrán un aumento del 1,9%, porcentaje que surge de la inflación de junio informada por el INDEC. Con esta actualización, también se modifican los montos mínimos y máximos que cobrarán los beneficiarios durante agosto.

De cuánto es el bono para jubilados en agosto de 2026

El bono extraordinario previsional será de hasta $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima. El monto permanece sin cambios desde marzo de 2024 y, por el momento, el Gobierno no anunció una actualización de ese refuerzo.

Por otra parte, los haberes jubilatorios sí continúan ajustándose de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En agosto, el incremento será del 1,9%. Con ese aumento, la jubilación mínima asciende a $419.827,12, mientras que la jubilación máxima pasa a ser de $2.824.649,50.

Quiénes pueden cobrar el bono de ANSES

El bono alcanza a distintos grupos de beneficiarios del sistema previsional nacional. Entre ellos se encuentran:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para recibir el bono completo de $70.000, el requisito principal es cobrar la jubilación mínima vigente durante agosto.

Cómo se calcula el bono si cobrás más de la mínima

Quienes perciban un haber superior al mínimo también pueden acceder al bono, aunque el monto será menor.

En esos casos, el refuerzo se calcula de manera variable para que la suma entre el haber mensual y el bono alcance el tope establecido, equivalente al haber mínimo más los $70.000. Por ejemplo, un jubilado que cobre $439.827 recibirá un bono de $50.000, de manera que su ingreso total alcance los $489.827.

Quienes cobran la mínima reciben el monto completo del refuerzo extraordinario.

Calendario de pago para jubilados en agosto

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminado en 0: 10 de agosto.

DNI terminado en 1: 11 de agosto.

DNI terminado en 2: 12 de agosto.

DNI terminado en 3: 13 de agosto.

DNI terminado en 4: 14 de agosto.

DNI terminado en 5: 18 de agosto.

DNI terminado en 6: 19 de agosto.

DNI terminado en 7: 20 de agosto.

DNI terminado en 8: 21 de agosto.

DNI terminado en 9: 24 de agosto.

Jubilados con haberes superiores al mínimo