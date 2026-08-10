Una vista general muestra el complejo de refinerías de Taneco, que forma parte del grupo empresarial ruso de producción petrolera Tatneft, en Nizhnekamsk

Al menos 12 personas murieron y 39 resultaron heridas en ‌un ataque con ‌drones ucranianos contra objetivos industriales y civiles en la ciudad de Nizhnekamsk, en la región rusa de Tartaristán, donde se encuentra una importante refinería de petróleo, informó el ​lunes Radmir ⁠Beliáyev, alcalde de la ciudad.

La refinería ‌de petróleo de la ⁠región, una de las ⁠más avanzadas tecnológicamente de Rusia, resultó afectada por el ataque, según diversos medios ⁠de comunicación rusos. En vídeos ​no verificados difundidos en ‌las redes sociales, se ‌puede ver cómo se eleva ⁠el humo sobre lo que parece ser una refinería de petróleo. Reuters no ha podido verificar de ​forma ‌independiente las imágenes.

La refinería TANECO, de Tatneft, que ya fue atacada por Ucrania a principios de junio, procesó 17 millones ⁠de toneladas de crudo en 2024, produciendo 2,7 millones de toneladas de gasolina y 8,5 millones de toneladas de gasóleo.

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El presidente de Tartaristán, Rustam Minnijánov, ha declarado un período de luto ‌tras el ataque ucraniano, según el alcalde.

Ucrania ha intensificado sus ataques contra las refinerías de petróleo rusas en los últimos meses, en una campaña que ‌ha provocado escasez de combustible en muchas partes de Rusia, aunque las autoridades ‌afirman que ⁠la mayoría de esos problemas iniciales ya se han ​resuelto.

Con información de Reuters