Ucrania mata a 12 personas en ataques con drones contra la ciudad rusa de Nizhnekamsk, según alcalde

Al menos 12 personas murieron y 39 resultaron heridas en un ataque con drones ucranianos contra objetivos industriales y civiles en la ciudad de Nizhnekamsk, en la región rusa de Tartaristán, donde se encuentra una importante refinería de petróleo, informó el lunes Radmir Beliáyev, alcalde de la ciudad.
La refinería de petróleo de la región, una de las más avanzadas tecnológicamente de Rusia, resultó afectada por el ataque, según diversos medios de comunicación rusos. En vídeos no verificados difundidos en las redes sociales, se puede ver cómo se eleva el humo sobre lo que parece ser una refinería de petróleo. Reuters no ha podido verificar de forma independiente las imágenes.
La refinería TANECO, de Tatneft, que ya fue atacada por Ucrania a principios de junio, procesó 17 millones de toneladas de crudo en 2024, produciendo 2,7 millones de toneladas de gasolina y 8,5 millones de toneladas de gasóleo.
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El presidente de Tartaristán, Rustam Minnijánov, ha declarado un período de luto tras el ataque ucraniano, según el alcalde.
Ucrania ha intensificado sus ataques contra las refinerías de petróleo rusas en los últimos meses, en una campaña que ha provocado escasez de combustible en muchas partes de Rusia, aunque las autoridades afirman que la mayoría de esos problemas iniciales ya se han resuelto.
Con información de Reuters