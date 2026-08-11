Supermercados Toledo: denuncian que no pagó los salarios de julio

El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y la Zona Atlántica denunció que Supermercados Toledo incumplió con el pago de los salarios de julio y advirtió por la situación de más de 100 trabajadores. El secretario gremial del sindicato, Esteban Fraysse, sostuvo que la empresa abonó apenas el 40% de los haberes y cuestionó el manejo empresarial en medio de la caída del consumo.

Fraysse señaló que Supermercados Toledo incumplió con el pago de los salarios de julio al llegar el cuarto día hábil del mes. Según explicó, los trabajadores afectados pertenecen a cuatro gremios, aunque la mayoría corresponde al Sindicato de Empleados de Comercio. "Supermercado Toledo en el cuarto día hábil incumplió con el pago del salario del mes de julio", afirmó el dirigente gremial en diálogo con El Destape 1070.

De acuerdo con su denuncia, la compañía abonó solamente el 40% de los salarios correspondientes a julio, mientras que el resto de los haberes quedó pendiente. El sindicato llevó el conflicto ante el Ministerio de Trabajo, donde la empresa habría planteado completar el pago el próximo 18. "Denunciamos ante el Ministerio y la empresa viene al Ministerio y la única propuesta que trae es pagar el 18 el restante que falta", explicó Fraysse.

La situación se suma, además, al pago fraccionado del aguinaldo. El secretario gremial sostuvo que el salario viene siendo motivo de conflicto desde hace meses y que las dificultades no se limitan al retraso en los pagos.

Un conflicto que se extiende desde hace meses

Fraysse aseguró que los problemas laborales en Supermercados Toledo no son recientes. Según planteó, durante el último año el sindicato mantuvo discusiones con la compañía en prácticamente cada fecha de cobro. "Nosotros venimos de un año entero de discusiones en cada fecha de cobro de salario, no solamente con el salario, sino con las condiciones, con las horas extras", sostuvo.