La fotógrafa herida durante la represión en el Congreso fue dada de alta

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) anunciaron que la fotógrafa herida durante la represión en el Congreso del pasado jueves, fue dada de alta. Seguirá con la recuperación de la fractura de cráneo en su domicilio.

"Con mucha felicidad queremos informar que Patri fue dada de alta hace minutos. Tras cuatro días de internación en el Hospital Argerich, los médicos determinaron que puede seguir su recuperación en su casa ya que la evolución de la fractura y el hematoma craneal es muy positiva. Además deberá continuar haciéndose estudios en el oído izquierdo, que también quedó afectado por el golpe en la cabeza", indicaron desde Sipreba y Argra, antes de agradecer "a todas y todos los profesionales de la salud pública que la atendieron, y a todas las personas que se preocuparon por su situación".

Sobre el final del comunicado, repudiaron el accionar de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones contra el Gobierno nacional. "También volvemos a repudiar la represión contra quienes se manifiestan contra las políticas de este gobierno y exigimos que se respete la libertad de expresión y que todas las trabajadoras y los trabajadores de prensa podamos realizar nuestras coberturas sin riesgos".

Grave denuncia contra Monteoliva por la represión

El abogado Gregorio Dalbón denunció a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, por la represión que dejó decenas de detenidos y más de mil heridos. También denunció al comisario inspector de la Policía Federal Gustavo Antonio Gauna, el hombre señalado por la prensa como el oficial vestido civil que apuntó una escopeta contra las personas que protestaban en la calle.

La denuncia, que cayó en el juzgado federal número 1 de María Servini y en la Fiscalía número 2 de Carlos Rívolo, es por presunto abuso e incumplimiento de la autoridad, violación de los deberes de funcionario público y vejación o apremios ilegales, "respecto de quienes hubieran intervenido en la planificación, autorización, conducción y ejecución del operativo. En particular, se denuncia la actuación del Comisario Inspector Gustavo Antonio Gauna, quien aparece registrado en imágenes difundidas públicamente vestido de civil y efectuando disparos con un arma larga durante el desarrollo del operativo, circunstancia que deberá ser corroborada e individualizada formalmente".

En su presentación, Dalbón destacó que "la concentración se desarrolló inicialmente como una manifestación pública totalmente pacífica en rechazo a la iniciativa legislativa y como expresión de disconformidad con determinadas políticas del Gobierno Nacional", y que fue el operativo de seguridad el que fue mutando cuando "las fuerzas de seguridad comenzaron a avanzar sobre los sectores ocupados por los manifestantes".