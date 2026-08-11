Ángel de Brito destrozó en vivo a Pampita tras su cruce con Yanina Latorre: "Dice estupideces"

El regreso de PH: Podemos Hablar a la pantalla de Telefe generó una enorme repercusión, sobre todo por la calidad de invitados que tuvo su programa debut. Diego Leuco, La Joaqui, Martín Cirio, Yanina Latorre y Pampita se sometieron al original interrogatorio de Andy Kusnetzoff y sacaron a relucir sus momentos más íntimos. Aunque claro, hubo también lugar para la tensión. Las últimas de las mencionados protagonizaron un momento de este tipo, el cual generó gran revuelo en las redes sociales, luego de que la modelo asegurara que atravesó separaciones motivadas por la exposición en el plano mediático.

Fueron muchas las voces que opinaron al respecto, incluyendo la de Ángel de Brito, quien en conversación con Sálvese quien pueda (América TV) le apuntó a Carolina Ardohain y descartó la posibilidad de que algunos de sus fracasos amorosos hayan sido culpa de los programas de espectáculos.

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre Pampita?

Lejos de declarar con medias tintas, aseveró: "Me parece que Pampita dice estupideces. Nadie se separa por los medios. Nadie, ni Pampita. Me parece que tiene un ego un poco desbordado, que será muy insegura, no sé, nunca hablé de esto con ella en persona, pero una pareja no se rompe por los medios. Y más si es mentira todo lo que cuentan, porque ella en ese momento decía: 'Es mentira, es mentira, es mentira'. ¿Y? ¿Qué pasó?".

Tras señalar que "Pico (Mónaco, expareja de Pampita) no la aguantaba más" y que "por eso se separó", prosiguió: "Me parece que es una caradura. De la China (Suárez) también se habla todos los días (sobre su relación con Icardi) y no se separa por lo que dicen los medios. Me parece que ella pone la culpa afuera, elige hacerse la pobrecita: 'Yo que juntaba las moneditas para el bondi, los medios son malitos y me perjudican'. La gente se separa por la vida, por los vínculos. Ella es insoportable con los novios, muy intensa".

Ángel de Brito explotó contra Pampita por sus declaraciones en PH.

"Tenés 50 años, Pampita, relajá un poco. Tenés una relación adulta, y no esperes el príncipe azul, porque no existe", disparó sin filtro el conductor de LAM, opinando que "algunos famosos piensan que todo lo tienen que debatir en público". "Tienen muy naturalizado que tienen que hablar de que se van a casar, del bautismo, del hijo, que se separaron. No es normal eso, después ellos lucran, como Pampita con su vida. Hacen el reality, te venden 125 cosas por las redes usando su vida privada", añadió.

Finalmente, indicó: "La China no hizo un reality vendido en una plataforma contando su vida. Es más, ustedes la van a buscar todo el tiempo y no les habla, les pasa por adelante, dice permiso y chau, la corta ahí. No es que se hace la agradable. Mirá que tengo muchas cosas para criticarle, pero no finge ser buena, simpática y cuenta sus cosas".