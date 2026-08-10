La insólita confesión que hizo una periodista argentina al aire por Telefe: "Afanamos y salimos corriendo”

Durante la última emisión de PH, Podemos Hablar (Telefe), Yanina Latorre sorprendió al estudio tras confesar que ayudó a una de sus amigas a robar la caja fuerte de su pareja luego de una separación polémica. Asimismo, reveló: “Me llamó un día, yo tenía a Lolita recién nacida. Horacio de la Peña y Verónica Bajo se estaban separando, va a estar odiado, él tenía unas canchas de tenis en Geba”.

Luego, continuó detallando la situación: “Hablamos con el camarero, nos dice que él había salido. Y como él no soltaba guita, retenía los pasaportes y las joyas de la corona de Verónica se las había afanado de su casa de barrio parque, nos fuimos las dos en mi auto, ella al lado”.

Además, aseguró que tras haber finalizado el robo, optó por desaparecer: “Lolita era bebé. Entramos, afanamos, salimos corriendo. Subimos al auto y nos agarró la policía. Le pisé los pies a la policía y me di a la fuga”. Finalmente, señaló: “Y robé otra cosa más después. Un Mercedes Benz blanco, se lo encanutamos y lo estacionamos en el estacionamiento de mi casa. Cuando llegó Diego, no quieras saber, 'se lo robamos a Horacio De La Peña, después se lo devolvemos'”.

Yanina Latorre en la última emisión de PH, Podemos Hablar (Telefe).

El tenso momento entre Yanina Latorre y Pampita en PH, Podemos Hablar

Durante un diálogo entre ambas figuras en la última emisión de PH, Podemos Hablar (Telefe), la periodista de espectáculos le consultó a la modelo por qué le molesta tanto cuando le preguntan acerca de su vida privada: “¿Por qué te molesta tanto cuando cuentan una separación tuya?. Rápidamente, Pampita contestó: “No me molesta. A veces yo estoy descolocada, y yo estoy con mi propia carga emocional. Ya estoy viendo cómo hago, estoy tratando de salir a la calle, me maquillo en mi casa para salir decente, no dormí toda la noche”.

Luego, señaló: “Como que toda esa situación, no estoy bien yo para enfrentarlo y dar mi mejor versión. Es todo un esfuerzo salir, explicar, contestar. Entiendo el juego, hace más de dos décadas que estoy en esto. No me enojo, capaz lo interpretan de enojo, pero yo estoy lidiando con mi propio dolor y capaz esos días me hubiera gustado estar tres semanas tirada en la cama, pero tengo que salir a laburar, tengo que levantarme”.

Tras esta sinceridad, Yanina le recordó el incómodo momento que protagonizó la modelo contra la periodista Maite Peñoñori, en ese entonces cronista de LAM, en medio de su separación con Pico Mónaco. Asimismo, Pampita aseguró: “Esa semana habían sido una reverenda mie... y me habían dado palo toda la semana”. Finalmente, concluyó: “No estaba separada. Es más, creo que me terminé separando de cómo lo mediático estaba siendo tan pesado con esa relación. Era una relación que le ponían muchas horas de tele y la estaban arruinando, los medios la estaban arruinando. Fue uno de los detonante”.