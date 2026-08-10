Aumento de colectivos en agosto 2026 en CABA: los nuevos precios y tarifas, uno por uno

Los usuarios del transporte público empezaron agosto con nuevo aumento en el boleto de colectivo. Desde el primer día del mes, rigen las nuevas tarifas para las líneas que dependen de la Ciudad de Buenos Aires.

La suba se da en el marco del esquema de actualización mensual, que cruza la inflación con un adicional del 2%. Es así como el boleto mínimo en las líneas porteñas pasó a ser de $852,90.

Qué valor tiene el boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires

Las 28 líneas que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires aplican desde agosto un incremento del 3,9%. Con la SUBE registrada, las nuevas tarifas son:

Hasta 3 kilómetros: $852,90.

Entre 3 y 6 kilómetros: $947,71.

Entre 6 y 12 kilómetros: $1.020,71.

Entre 12 y 27 kilómetros: $1.093,77.

Las líneas alcanzadas por este cuadro tarifario son: 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Cómo se definieron los aumentos

El incremento responde al mecanismo de actualización mensual vigente para el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires y en territorio bonaerense. En agosto, las líneas administradas por la Ciudad aplicaron una suba del 3,9% y las que dependen de la Provincia aumentaron 4,4%. En tanto, las líneas de colectivos bajo jurisdicción nacional mantienen su propio esquema tarifario.

Además de los colectivos, desde agosto también aumentaron las tarifas del subte, los trenes metropolitanos y los peajes de la Ciudad de Buenos Aires. En esa línea, se revalorizaron algunos descuentos y reintegros que ofrecen plataformas y billeteras virtuales para aminorar la suba en el transporte público.

Una de las promociones más atractivas para agosto es la de Mercado Pago, que ofrece 100% de reintegro en los viajes realizados mediante QR, con un tope de devolución de $10.000. Este beneficio no está disponible automáticamente para todas las personas usuarias. Para acceder, es necesario que la promoción aparezca habilitada en la sección “Beneficios” de la aplicación.

Una vez disponible, el usuario debe pagar el viaje utilizando el QR de Mercado Pago. La compañía confirma que su aplicación permite pagar viajes en colectivos y subtes mediante esta modalidad. Por eso, antes de realizar el viaje, conviene ingresar a la aplicación y comprobar si la promoción está disponible. El reintegro está sujeto al tope establecido y a las condiciones particulares que figuren para cada usuario.