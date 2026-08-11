Las esperanzas de alcanzar un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz se debilitaron después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reclamara a Irán el pago de indemnizaciones por daños y muertes, incluidas víctimas de conflictos en la región. Teherán, que negocia con Omán nuevas rutas marítimas, exige a su vez el levantamiento de las sanciones y el fin de las amenazas militares estadounidenses. La escalada retórica pone en riesgo las conversaciones y presiona aún más al mercado energético: el petróleo cerró el lunes con una suba del 5%. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.
Se aleja un acuerdo en Ormuz tras las nuevas exigencias de Trump a Irán
Las demandas de indemnizaciones a Teherán y el fin de las sanciones complican las negociaciones para reabrir el paso estratégico. El precio del petróleo vuelve a subir.
Hace 7 horas
Trump afirma que Irán debe pagar una indemnización por las personas a las que ha matado y herido
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma órdenes ejecutivas en el Despacho Oval en Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que exigirá a Irán que pague una indemnización por "todas las personas a las que han matado y herido gravemente", en respuesta a la petición de Teherán de ser compensado por los daños sufridos a causa de los ataques estadounidenses e israelíes.
Hace 7 horas
La guerra aceleró el colapso económico en Irán y millones de familias están en la pobreza
Según un informe de la agencia Deutsche Welle, la combinación de inflación descontrolada, depreciación del rial y bloqueos comerciales golpeó de lleno el poder adquisitivo. El FMI prevé una contracción del 5,4 % para este año mientras la carne y el pollo se convierten en bienes inalcanzables.
La prolongación del conflicto bélico en Oriente Medio agravó de forma drástica la crisis estructural de la economía en Irán, pulverizando el poder adquisitivo de la población y empujando a sectores de la clase media hacia la pobreza extrema. Según una investigación elaborada por la agencia Deutsche Welle (DW), el impacto de la guerra ya no se percibe únicamente en los reportes militares, sino en la paulatina desaparición de los alimentos básicos de las mesas familiares y el estrangulamiento del sector privado.
Hace 7 horas
Se desvanecen las esperanzas de un acuerdo en Ormuz tras las nuevas demandas de Trump a Irán
Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió el lunes a las condiciones de Irán para un acuerdo de paz con sus propias exigencias de que Irán pague una indemnización por las personas fallecidas en guerras, ataques y protestas, en una escalada retórica que probablemente complicará los esfuerzos por reabrir el estrecho de Ormuz.
06:53 | 10/08/2026
Irán le advirtió a EE.UU. que "no hay una solución militar" para reabrir Ormuz
Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.
14:46 | 09/08/2026
Netanyahu rechazó el plan de 15 puntos y Hamas asegura que se mantiene "firme" al plan
El primer ministro israelí condicionó la retirada de Gaza al desarme total del grupo palestino, mientras Trump busca avanzar con la segunda fase del alto el fuego.
10:16 | 09/08/2026
Incertidumbre por el acuerdo entre Irán y Oman: dudan que EE.UU. acepte las condiciones
Luego que Washington dinamitara el propio acuerdo que había sellado con Irán, el emir de Omán, decidió asumir la negociación directamente con Teherán. Llegaron a un acuerdo pero ahora resta saber si Trump lo aceptará.
11:45 | 08/08/2026
Irán pidió a EE.UU. que acepten sus condiciones de paz para reabrir el estrecho de Ormuz
El gobierno de Irán afirmó que la reapertura del estrecho de Ormuz dependerá de que Estados Unidos acepte sus condiciones para la paz en la región. El canciller de Teherán agregó además que Washington debe "compensar" al país persa.
07:32 | 07/08/2026
Arabia Saudita, Pakistán y Turquía firman un pacto y reconfiguran tablero de Medio Oriente
El acuerdo que tiene el objetivo "de fortalecer la disuasión colectiva contra cualquier acto de agresión", fue firmado en La Meca por el príncipe heredero saudita, Mohammed ben Salman, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif.
El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.
18:47 | 06/08/2026
L-Gante suspendió un recital en Israel y recordó que marchó por Gaza
En sus redes sociales, el músico explicó los motivos de su decisión. "Mi pensamiento es claro y firme", advirtió.
06:56 | 06/08/2026
Irán y Omán cerraron un acuerdo para reabrir Ormuz y sólo falta la aprobación final
Sin Estados Unidos en la mesa, crece la esperanza de que se destrabe uno de los puntos clave del conflicto en Medio Oriente. No obstante, siguen los ataques y las amenazas cruzadas en la región.
13:31 | 05/08/2026
Irán confirmó que el acuerdo con Omán por el estrecho de Ormuz "está en su fase final"
Teherán anunció entendimientos sobre la ruta marítima, aunque aclaró que el pacto no garantiza la seguridad total mientras continúe el bloqueo naval de Estados Unidos. La diplomacia iraní descartó viajes inmediatos a Qatar y Pakistán.
06:54 | 05/08/2026
Estrecho de Ormuz: el acuerdo entre Irán y Omán está "a punto de concretarse"
El gobierno iraní informó que llegó a un acuerdo con Irán en casi todos los temas que estaban en discusión. A pesar de las declaraciones de funcionarios estadounidenses en las últimas horas, el país norteamericano no participa de las negociaciones activamente.
20:21 | 04/08/2026
La otra ocupación de Israel: capturó un territorio equivalente a CABA dentro de Líbano
Pese a haber firmado un alto al fuego en junio con Beirut, el gobierno de Tel Aviv mantiene su ofensiva sobre el territorio libanés y ya ocupa alrededor de 600 kilómetros cuadrados dentro de Líbano.
08:21 | 04/08/2026
Las negociaciones entre Irán y Omán por el estrecho de Ormuz avanzan "positivamente"
A pesar de las declaraciones de funcionarios estadounidenses sobre las charlas con Irán, Washington no forma parte de forma activa de la negociación.
13:59 | 03/08/2026
Irán ejecutó a dos hombres acusados de espiar para Israel
Omid Behzad y Pouria Safwat fueron ahorcados tras ser señalados por enviar fotos de bases militares al Mossad. La ONG de Derechos Humanos Hengaw cuestionó el proceso y advirtió que el régimen utiliza la pena de muerte para reprimir.
13:14 | 03/08/2026
Trump acusó de "hipócritas" a los líderes de Irán y afirmó que EE.UU. controla Ormuz
El presidente estadounidense aseguró que Teherán suplica negociar un acuerdo en privado mientras niega el diálogo en público. El mensaje se conoce tras la suspensión de los ataques militares y la caída del petróleo.
06:58 | 03/08/2026
Trump asegura que este lunes se retomará el diálogo pero Irán lo niega
Un ex diplomático y ex funcionario estadounidense especializado en Irán aseguró que Omán sí retomó las negociaciones con Irán pero que lo hizo "en nombre del mundo", no Estados Unidos, porque todos los países de todos los continentes están sufriendo las consecuencias económicas de esta guerra lanzada por Washington.