Se aleja un acuerdo en Ormuz tras las nuevas exigencias de Trump a Irán

Las esperanzas de alcanzar un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz se debilitaron después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reclamara a Irán el pago de indemnizaciones por daños y muertes, incluidas víctimas de conflictos en la región. Teherán, que negocia con Omán nuevas rutas marítimas, exige a su vez el levantamiento de las sanciones y el fin de las amenazas militares estadounidenses. La escalada retórica pone en riesgo las conversaciones y presiona aún más al mercado energético: el petróleo cerró el lunes con una suba del 5%. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.