Se desvanecen las esperanzas de un acuerdo en Ormuz tras las nuevas demandas de Trump a Irán

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió el lunes a las condiciones de Irán para un acuerdo de paz con sus propias exigencias de que Irán pague una indemnización por las personas fallecidas en guerras, ataques y protestas, en una escalada ‌retórica que probablemente complicará los esfuerzos por reabrir el estrecho ‌de Ormuz.

La propuesta de Trump, que no se había planteado anteriormente, fue una respuesta a las exigencias de Teherán de obtener una indemnización y el fin de las sanciones. Las exigencias iraníes se ajustaban en gran medida a los términos de un acuerdo de paz preliminar firmado en junio, que desde entonces se ha roto.

Desde que comenzó la guerra en febrero, Trump ha oscilado repetidamente entre amenazas de escalada y afirmaciones de que un acuerdo de paz es inminente.

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"Vamos a pedir dinero por los daños que han causado a lo largo de un período de 50 años", dijo Trump en la Casa Blanca, señalando que los pagos cubrirían las muertes tanto de manifestantes civiles como de las fuerzas estadounidenses ​en la región.

"Así que, si hay que ⁠pagar indemnizaciones, creo que Irán debería pagarlas", añadió Trump.

Los precios del petróleo cerraron el lunes con una subida del 5% después de ‌que las exigencias empañaran las perspectivas de un acuerdo para reabrir el estrecho.

TRUMP CITA EL ATAQUE ATRIBUIDO A ⁠AL QAEDA, NO A IRÁN

Refiriéndose a la represión de Teherán contra las manifestaciones a ⁠finales de 2025 y 2026, Trump dijo que Irán había matado a unos 52.000 manifestantes hasta hace seis semanas. Aunque algunos grupos de la oposición iraní y del exilio han afirmado que las víctimas mortales ascienden a decenas de miles, la Agencia de Noticias de Activistas por ⁠los Derechos Humanos (HRANA, por sus siglas en inglés), con sede en EEUU, informó en febrero de unas 7.000 muertes, entre ellas ​6.500 manifestantes.

Trump animó a los manifestantes a derrocar al Gobierno iraní cuando comenzó la guerra con los ‌ataques aéreos de EEUU e Israel en febrero. Las organizaciones de ‌derechos humanos afirman que el Gobierno iraní ha seguido reprimiendo a sus opositores desde entonces.

Trump también dijo que Irán debería indemnizar ⁠a las familias de los 17 marineros estadounidenses fallecidos en un atentado perpetrado en octubre de 2000 en Yemen contra el buque de guerra USS Cole, del que se ha culpado a Al Qaeda, y no a Irán.

"Además, en lo que respecta a las negociaciones con Irán, ¡este país debería hacerse responsable de los daños y las muertes causadas a la población de Líbano, Siria, Yemen y Gaza!", escribió Trump en una publicación ​en Truth Social.

Irán había ‌declarado anteriormente que estaba a punto de alcanzar un acuerdo definitivo con Omán para definir nuevas rutas marítimas entre ambos países a través del estrecho de Ormuz, pero reiteró que EEUU debe cumplir una serie de condiciones, entre ellas el pago de indemnizaciones y el fin de las sanciones y las amenazas militares, antes de que se reabra esta vía navegable clave.

El estrecho, por el que circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado mundiales antes del conflicto, ⁠ha permanecido bloqueado de facto desde que comenzó la guerra, lo que ha provocado un aumento de los precios del petróleo y de la inflación.

TRUMP BAJO PRESIÓN

Irónicamente, el acuerdo con Omán otorgaría a Teherán más influencia sobre esta vía marítima clave de la que tenía antes de que comenzara la guerra.

Trump se encuentra bajo presión para poner fin a una guerra que es profundamente impopular en su país de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, y los elevados precios del combustible son un tema prioritario en las zonas rurales que le han respaldado en el pasado.

"Lo que estamos viendo aquí es el comienzo de una capitulación", dijo el diputado demócrata estadounidense Bill Keating en la CNN. "Esta es la realidad. Se está asimlando".

El lunes ‌por la mañana, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, dijo que las conversaciones con Omán "avanzaban sin contratiempos y de forma constructiva", habiéndose alcanzado un acuerdo sobre un mapa de rutas marítimas, aunque quedaban por resolver algunas cuestiones técnicas.

Baghaei señaló que las conversaciones también abarcaban servicios que normalmente implicarían un pago, como la navegación segura, la protección del medio ambiente, los servicios marítimos y la lucha contra la delincuencia.

Las autoridades estadounidenses han descartado en repetidas ocasiones cualquier acuerdo que permita a Teherán cobrar tasas por el acceso al estrecho.

Sin embargo, meses de esfuerzos militares estadounidenses, incluida ‌una campaña de ataques de dos semanas en julio, no han logrado romper el control de Irán sobre el estrecho, a pesar de la afirmación engañosa de Trump, repetida el lunes, de que el estrecho estaba abierto y de que "el único que tiene el control del estrecho de Ormuz en este momento ‌es la Armada de Estados Unidos".

Washington ⁠y Teherán acordaron un alto el fuego en junio, pero EEUU volvió a imponer un bloqueo al tráfico marítimo iraní en julio, una medida que, según Teherán, violaba la tregua.

Irán ha respondido con misiles y drones contra los ​aliados de Washington en la región, al tiempo que ha atacado a buques comerciales que transitaban por el estrecho sin su permiso.

Con información de Reuters