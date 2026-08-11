Denisse González sorprendió a todos con un mensaje en redes desde el hospital: "Me voy a..."

Denisse González, recordada exparticipante de Gran Hermano, sorprendió a todos poco más de una semana atrás luego de contar que había sido internada por una drástica disminución de plaquetas en su cuerpo. Desde entonces se le realizaron exhaustivos exámenes médicos y análisis, para poder dar con el origen de ese déficit, mientras que en todo momento mantuvo al tanto a sus seguidores y enterneció a todos con las postales que compartía jornada a jornada.

Luego de más de diez días en el nosocomio, finalmente brindó la noticia que muchos esperaban: volverá a casa para poder continuar con el tratamiento, lo cual generó gran alegría tanto para su familia y su pareja, Bautista Mascia (ganador del mismo Gh en el que ella estuvo), como para todos los que estuvieron pidiendo por su recuperación.

Denisse González fue dada de alta

Mediante una historia de Instagram, primeramente advirtió: "Esto todavía no terminó. Voy a tener que seguir haciéndome análisis, controles médicos y cuidarme muchísimo. Aún queda un camino por recorrer pero poder continuarlo desde casa ya es un paso enorme". "Gracias de corazón a cada persona que me mandó un mensaje, pidió por mí, se preocupó y me acompañó desde donde pudo. Senti todo el amor que me mandaron y no saben cuánto me ayudó en estos días. Me voy a casa profundamente agradecida por la vida y por tenerlos a ustedes del otro lado", concluyó.

La historia que compartió Denisse González.

El mencionado Mascia también dejó su parecer en X: "Ya saben por Denu que hoy le dieron el alta. Quería agradecerles a todos por el apoyo que le dieron durante estas semanas. Y aunque yo solo hice lo que tenía que hacer, también se preocuparon por cómo me encontraba, así que quería agradecerles por eso también. Fueron muy cálidos y los sentímos muy cerca". "¡Gracias! Ojalá todo mejore pronto", finalizó su publicación.