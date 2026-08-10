El déficit de almacenamiento de grano ucraniano podría tocar los 11 millones de toneladas

Un trabajador labora en un almacén de grano durante la cosecha de trigo, durante el ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Járkov (Ucrania)

​La interrupción de las exportaciones a través de los puertos del mar Negro, que anteriormente ‌representaban el 90% de ‌los envíos de grano de Ucrania, podría suponer que el país se enfrente a una escasez de capacidad de almacenamiento de grano, informó el lunes el Ministerio de Agricultura.

Ucrania se encuentra en plena cosecha de grano, habiendo recogido más de 17 millones ​de toneladas métricas ⁠de granos de aproximadamente el 34% de ‌la superficie sembrada.

El ministerio señaló que el ⁠déficit de almacenamiento podría alcanzar ⁠los 11 millones de toneladas y que había solicitado apoyo a sus socios estadounidenses para la adquisición de ⁠equipos destinados al almacenamiento temporal de grano ​en las propias explotaciones agrícolas.

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Según los ‌analistas de APK-Inform, la cosecha ‌de Ucrania en 2026 podría superar los 60 ⁠millones de toneladas, las exportaciones se prevén en 39 millones de toneladas y las existencias de excedente alcanzarían un máximo histórico de 14,3 millones ​de toneladas.

La ‌situación más difícil podría producirse a mediados del otoño boreal, en torno a septiembre y octubre, cuando los silos estén llenos de trigo y cebada no exportados y los ⁠agricultores comiencen a cosechar maíz a gran escala.

Al inicio de la guerra con Rusia en 2022, Ucrania sufrió una escasez de silos y de otras capacidades de almacenamiento tras el bloqueo de sus puertos marítimos.

El déficit ascendió a unos 15 millones de toneladas en 2022, ‌según Mikola Solski, que era ministro de Agricultura en aquel momento. Posteriormente, este déficit se subsanó en parte mediante el uso de sacos de almacenamiento de grano suministrados por los aliados de Ucrania.

Ucrania no divulga ‌oficialmente su capacidad de almacenamiento de grano, parte de la cual ha sido destruida o dañada por los ataques ‌rusos.

Los agricultores ⁠y los comerciantes también se muestran reticentes a almacenar grano en silos situados cerca ​de la línea del frente o de instalaciones militares.

Con información de Reuters