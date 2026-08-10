Trump afirma que Irán debe pagar una indemnización por las personas a las que ha matado y herido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que exigirá a Irán que pague una indemnización por "todas las personas a las que han matado y herido gravemente", en respuesta a la petición de Teherán de ser compensado por los daños sufridos a causa de los ataques estadounidenses e israelíes.
Irán indicó este fin de semana que estaba a punto de cerrar un acuerdo con Omán para definir nuevas rutas marítimas a través del estrecho de Ormuz, pero reiteró que Washington debe cumplir antes una serie de condiciones, entre ellas el pago de una indemnización y el fin de las sanciones y las amenazas militares.
"Es una idea interesante porque ahora yo también exijo una indemnización a Irán por todas las personas que han matado y herido gravemente con sus bombas colocadas en las carreteras y en numerosos conflictos", escribió en su plataforma Truth Social.
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Trump también hizo referencia al atentado mortal perpetrado en octubre de 2000 contra el destructor lanzamisiles USS Cole estadounidense en un puerto yemení, y reclamó una indemnización a Irán por ello. El FBI atribuyó ese atentado, en el que murieron 17 marinos y resultaron heridos más de tres docenas, a Al Qaeda.
El mandatario estadounidense añadió que Teherán también debería pagar una indemnización a las familias de las miles de personas fallecidas durante las protestas contra el Gobierno de enero, los peores disturbios internos de Irán desde la época de la Revolución Islámica de 1979.
Las organizaciones de derechos humanos afirman que el Gobierno iraní ha seguido reprimiendo a sus opositores durante la guerra.
Con información de Reuters