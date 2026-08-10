Trump afirma que Irán debe pagar una indemnización por las personas a las que ha matado y herido

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma órdenes ejecutivas en el Despacho Oval en Washington.

El ​presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que exigirá a Irán ‌que pague una ‌indemnización por "todas las personas a las que han matado y herido gravemente", en respuesta a la petición de Teherán de ser compensado por los daños sufridos a causa de los ataques estadounidenses e israelíes.

Irán ​indicó este fin ⁠de semana que estaba a punto ‌de cerrar un acuerdo con Omán ⁠para definir nuevas rutas ⁠marítimas a través del estrecho de Ormuz, pero reiteró que Washington debe cumplir antes una ⁠serie de condiciones, entre ellas el ​pago de una indemnización y ‌el fin de las ‌sanciones y las amenazas militares.

"Es una ⁠idea interesante porque ahora yo también exijo una indemnización a Irán por todas las personas que han matado y herido ​gravemente ‌con sus bombas colocadas en las carreteras y en numerosos conflictos", escribió en su plataforma Truth Social.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Trump también hizo referencia al atentado mortal perpetrado ⁠en octubre de 2000 contra el destructor lanzamisiles USS Cole estadounidense en un puerto yemení, y reclamó una indemnización a Irán por ello. El FBI atribuyó ese atentado, en el que murieron 17 marinos y resultaron heridos ‌más de tres docenas, a Al Qaeda.

El mandatario estadounidense añadió que Teherán también debería pagar una indemnización a las familias de las miles de personas fallecidas durante las protestas ‌contra el Gobierno de enero, los peores disturbios internos de Irán desde la época de ‌la Revolución ⁠Islámica de 1979.

Las organizaciones de derechos humanos afirman que el Gobierno ​iraní ha seguido reprimiendo a sus opositores durante la guerra.

Con información de Reuters