Descuentos de Cuenta DNI para la segunda semana de agosto 2026: uno por uno, todos los beneficios

La segunda semana de agosto 2026 llega con una nueva oportunidad para organizar las compras y aprovechar los descuentos de Cuenta DNI. Del lunes 10 al domingo 16, la billetera virtual del Banco Provincia ofrece beneficios en supermercados, comercios de cercanía, gastronomía, ferias y mercados bonaerenses, garrafas, librerías, farmacias y otros rubros.

Entre las promociones más importantes está el 25% de descuento en gastronomía durante el fin de semana, con un reintegro de hasta $8.000 por semana y por persona. El mismo porcentaje se aplica los sábados y domingos en locales gastronómicos adheridos de YPF Full, aunque el beneficio no alcanza a la compra de combustibles.

El esquema también contempla descuentos durante toda la semana y promociones específicas en supermercados. Por eso, conocer qué beneficio corresponde a cada día puede hacer una diferencia importante al momento de organizar el consumo.

Cuenta DNI: los descuentos del lunes 10 de agosto

El lunes es un día especialmente conveniente para quienes tienen compras previstas en supermercados y librerías.

Supermercados Día: 10% de descuento, sin tope de reintegro.

10% de descuento, sin tope de reintegro. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, también sin tope de reintegro.

Además, durante toda la semana continúa el beneficio en comercios de cercanía, con un 20% de descuento de lunes a viernes. El tope es de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con consumos de $30.000.

También están disponibles todos los días los descuentos en ferias y mercados bonaerenses, con un 40% de ahorro y un tope semanal de $6.000 por persona. Para aprovechar el máximo reintegro es necesario gastar $15.000.

El mismo esquema de 40% se aplica en garrafas, aunque en este caso el tope es unificado de $18.000 mensuales por persona y se alcanza con consumos de $45.000.

Martes 11 y miércoles 12: los días fuertes para supermercados

El martes aparecen varias opciones para quienes necesitan hacer una compra grande.

Los supermercados del interior bonaerense ofrecen 15% de descuento los martes y miércoles, con un tope de $6.000 por semana y por cuenta. El beneficio se alcanza con un ticket de $30.000. Participan las cadenas 5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo y Supermercados Chacabuco, en sus sucursales Casa Central y Juan XXIII.

También los martes está disponible el beneficio de Nini Mayorista, con 15% de descuento y un tope de reintegro de $20.000 por día y por persona.

En Toledo, el descuento es del 15% los martes y no tiene tope de reintegro. En este caso, la devolución se realiza mediante reintegro dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

Cuenta DNI.

El miércoles se suman varias cadenas:

Carrefour: 10% de descuento, sin tope de reintegro, en Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. La devolución es en el acto.

10% de descuento, sin tope de reintegro, en Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. La devolución es en el acto. La Anónima: 10% de descuento, con un tope de $5.000 semanales y una compra mínima de $25.000.

10% de descuento, con un tope de $5.000 semanales y una compra mínima de $25.000. Josimar: 10% de descuento, con un tope de $6.000 por semana.

10% de descuento, con un tope de $6.000 por semana. Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento, con tope semanal de $6.000 por cuenta y compra mínima de $30.000.

Los miércoles y jueves también funciona el descuento en farmacias y perfumerías: 10% de ahorro y sin tope de reintegro.

Jueves 13, viernes 14 y el fin de semana: dónde conviene pagar con Cuenta DNI

El jueves aparece otra alternativa fuerte para las compras de supermercado: Chango Más ofrece 20% de descuento sin tope de reintegro, con devolución en el acto.

Durante el viernes continúan los beneficios de lunes a viernes en comercios de cercanía y las promociones generales de ferias, mercados, garrafas, universidades, entidades educativas y clubes.

En universidades, eventos, entidades educativas y clubes, el descuento es del 40% todos los días, con un tope de $6.000 por semana. Para alcanzar ese máximo se necesita realizar compras por $15.000.

El fin de semana cambia el foco hacia el consumo gastronómico.

Gastronomía: 25% de descuento sábado 15 y domingo 16

Los sábados y domingos, Cuenta DNI ofrece 25% de descuento en gastronomía, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar el máximo beneficio hay que realizar consumos por $32.000.

El mismo porcentaje se mantiene en los locales gastronómicos YPF Full adheridos, también los sábados y domingos, con un tope de $8.000 semanales por persona y un consumo de $32.000 para alcanzar el máximo reintegro. No aplica a combustibles.

Cuenta DNI y tarjetas de crédito: hasta 3 cuotas sin interés

El esquema de beneficios también contempla una alternativa para quienes tienen tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI. En comercios adheridos que no pertenecen al rubro alimentos se pueden realizar compras mediante QR desde la aplicación y acceder a hasta tres cuotas sin interés.

De esta manera, la estrategia para la segunda semana de agosto no pasa solamente por buscar el mayor porcentaje de descuento: también conviene mirar el día de la compra, el tope de reintegro y el monto necesario para alcanzarlo.