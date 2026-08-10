Descuentos de Cuenta DNI para la segunda semana de agosto 2026: uno por uno, todos los beneficios

La segunda semana de agosto 2026 llega con una nueva oportunidad para organizar las compras y aprovechar los descuentos de Cuenta DNI. Del lunes 10 al domingo 16, la billetera virtual del Banco Provincia ofrece beneficios en supermercados, comercios de cercanía, gastronomía, ferias y mercados bonaerenses, garrafas, librerías, farmacias y otros rubros.
Entre las promociones más importantes está el 25% de descuento en gastronomía durante el fin de semana, con un reintegro de hasta $8.000 por semana y por persona. El mismo porcentaje se aplica los sábados y domingos en locales gastronómicos adheridos de YPF Full, aunque el beneficio no alcanza a la compra de combustibles.
El esquema también contempla descuentos durante toda la semana y promociones específicas en supermercados. Por eso, conocer qué beneficio corresponde a cada día puede hacer una diferencia importante al momento de organizar el consumo.
Cuenta DNI: los descuentos del lunes 10 de agosto
El lunes es un día especialmente conveniente para quienes tienen compras previstas en supermercados y librerías.
- Supermercados Día: 10% de descuento, sin tope de reintegro.
- Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, también sin tope de reintegro.
Además, durante toda la semana continúa el beneficio en comercios de cercanía, con un 20% de descuento de lunes a viernes. El tope es de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con consumos de $30.000.
También están disponibles todos los días los descuentos en ferias y mercados bonaerenses, con un 40% de ahorro y un tope semanal de $6.000 por persona. Para aprovechar el máximo reintegro es necesario gastar $15.000.
El mismo esquema de 40% se aplica en garrafas, aunque en este caso el tope es unificado de $18.000 mensuales por persona y se alcanza con consumos de $45.000.
Martes 11 y miércoles 12: los días fuertes para supermercados
El martes aparecen varias opciones para quienes necesitan hacer una compra grande.
Los supermercados del interior bonaerense ofrecen 15% de descuento los martes y miércoles, con un tope de $6.000 por semana y por cuenta. El beneficio se alcanza con un ticket de $30.000. Participan las cadenas 5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo y Supermercados Chacabuco, en sus sucursales Casa Central y Juan XXIII.
También los martes está disponible el beneficio de Nini Mayorista, con 15% de descuento y un tope de reintegro de $20.000 por día y por persona.
En Toledo, el descuento es del 15% los martes y no tiene tope de reintegro. En este caso, la devolución se realiza mediante reintegro dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.
El miércoles se suman varias cadenas:
- Carrefour: 10% de descuento, sin tope de reintegro, en Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. La devolución es en el acto.
- La Anónima: 10% de descuento, con un tope de $5.000 semanales y una compra mínima de $25.000.
- Josimar: 10% de descuento, con un tope de $6.000 por semana.
- Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento, con tope semanal de $6.000 por cuenta y compra mínima de $30.000.
Los miércoles y jueves también funciona el descuento en farmacias y perfumerías: 10% de ahorro y sin tope de reintegro.
Jueves 13, viernes 14 y el fin de semana: dónde conviene pagar con Cuenta DNI
El jueves aparece otra alternativa fuerte para las compras de supermercado: Chango Más ofrece 20% de descuento sin tope de reintegro, con devolución en el acto.
Durante el viernes continúan los beneficios de lunes a viernes en comercios de cercanía y las promociones generales de ferias, mercados, garrafas, universidades, entidades educativas y clubes.
En universidades, eventos, entidades educativas y clubes, el descuento es del 40% todos los días, con un tope de $6.000 por semana. Para alcanzar ese máximo se necesita realizar compras por $15.000.
El fin de semana cambia el foco hacia el consumo gastronómico.
Gastronomía: 25% de descuento sábado 15 y domingo 16
Los sábados y domingos, Cuenta DNI ofrece 25% de descuento en gastronomía, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar el máximo beneficio hay que realizar consumos por $32.000.
El mismo porcentaje se mantiene en los locales gastronómicos YPF Full adheridos, también los sábados y domingos, con un tope de $8.000 semanales por persona y un consumo de $32.000 para alcanzar el máximo reintegro. No aplica a combustibles.
Cuenta DNI y tarjetas de crédito: hasta 3 cuotas sin interés
El esquema de beneficios también contempla una alternativa para quienes tienen tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI. En comercios adheridos que no pertenecen al rubro alimentos se pueden realizar compras mediante QR desde la aplicación y acceder a hasta tres cuotas sin interés.
De esta manera, la estrategia para la segunda semana de agosto no pasa solamente por buscar el mayor porcentaje de descuento: también conviene mirar el día de la compra, el tope de reintegro y el monto necesario para alcanzarlo.