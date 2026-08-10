Queda a 4 horas de CABA y celebra a la Mujer Campesina: el pueblo perfecto para visitar este fin de semana.

El próximo domingo 16 de agosto, la localidad de Crotto, en el partido de Tapalqué, volverá a rendir homenaje a quienes fueron y siguen siendo protagonistas de la vida en el campo con la XI Fiesta de la Mujer Campesina, una celebración que ya forma parte de la identidad del pueblo y que cada año convoca a vecinos y visitantes de distintos puntos de la provincia.

Con entrada libre y gratuita, el evento comenzará a las 10 en la Plaza Malvinas Argentinas, donde se desarrollará una programación pensada para disfrutar en familia y poner en valor las tradiciones rurales. Habrá acto protocolar con reconocimientos a mujeres campesinas, el tradicional desfile de mujeres a caballo, feria de artesanos y emprendedores, visitas guiadas, juegos, talleres, venta de carnes asadas y una variada propuesta de espectáculos musicales durante toda la jornada.

"Reconocer a las mujeres campesinas es reconocer a aquellas mujeres que han trabajado en el campo, que tienen saberes y prácticas propias, una vida atravesada por el esfuerzo y el sacrificio, pero también por la naturaleza y lo rural. Reconocer a las mujeres rurales hoy nos invita, además, a pensar en aquellas que eligen la ruralidad para vivir: las que estudian y vuelven al pueblo, las que emprenden en Crotto, las que trabajan en lugares cercanos, pero eligen vivir acá. Esta fiesta nació para homenajear a las mujeres campesinas y hoy también es una oportunidad para que nuevas generaciones conozcan esa historia, la mantengan viva y sigamos repensando el rol de la mujer en cada sector", dijo Lala Baciocco, directora de Turismo de Tapalqué.

Más que una fiesta, este encuentro representa un reconocimiento a las mujeres que, con su trabajo cotidiano, su esfuerzo y su compromiso, han contribuido al crecimiento de las comunidades rurales y a la preservación de las costumbres del campo.

Una celebración nacida en la escuela

La historia de esta fiesta comenzó como una iniciativa educativa. Surgió a partir de un proyecto institucional de la Escuela Secundaria N.º 1 Anexo Crotto, que reunió a estudiantes, docentes, familias y vecinos con un objetivo común: destacar el papel fundamental de la mujer rural en la historia y el desarrollo de la localidad.

Fueron los propios alumnos quienes impulsaron la primera edición del evento, convencidos de que las mujeres campesinas merecían un reconocimiento especial. Con el paso de los años, aquella propuesta escolar trascendió las aulas y se transformó en una de las celebraciones más representativas de Crotto. El crecimiento de la fiesta llevó a que, en 2016, fuera declarada de Interés Provincial por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, consolidándose como un acontecimiento turístico y cultural de referencia en la región.

Actualmente, la organización está a cargo de una comisión integrada por la comunidad educativa y vecinos del pueblo, con el acompañamiento de la Municipalidad de Tapalqué, manteniendo vivo el espíritu participativo que dio origen a esta celebración.

La celebración tiene como escenario un sitio muy especial para la localidad: la Estatua de la Mujer Campesina, ubicada en la Plaza Malvinas Argentinas. La obra, creada por la escultora Ester Rodríguez Acosta sobre una base diseñada por Ignacio Catanzaro, se transformó en el símbolo de Crotto al representar el esfuerzo, el compromiso y el legado de las mujeres rurales. Fue precisamente ese monumento el que inspiró a estudiantes de la Escuela Secundaria N.º 1 Anexo Crotto a crear la fiesta, que con el paso de los años trascendió el ámbito escolar para convertirse en una de las celebraciones más representativas del centro bonaerense.

Esta fiesta es también un ejemplo de lo que pueden construir las juventudes cuando se las convoca a ser protagonistas activas del turismo como actividad social, recreativa, cultural y económica. Fueron estudiantes de la Escuela Secundaria N.º 1 Anexo Crotto quienes, guiados por las docentes Tati y Flopi, sembraron la semilla de lo que hoy es una fiesta popular característica de Crotto. Su compromiso demuestra que las nuevas generaciones no solo heredan las tradiciones rurales, sino que también las reinventan y las proyectan hacia el futuro.

Con ese mismo espíritu de poner en valor la localidad fue distinguida como Pueblo Turístico por la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la Feria Internacional de Turismo. Esta iniciativa, al igual que la Fiesta de la Mujer Campesina, también fue impulsada por estudiantes y docentes de la Escuela Secundaria de Crotto, quienes además idearon el logo del pueblo y crearon su slogan: "Crotto, pueblo chico, corazón grande".

Queda a 4 horas de CABA y celebra a la Mujer Campesina: el pueblo perfecto para visitar este fin de semana.

Otros imperdibles en Crotto

Quienes visiten Crotto también podrán recorrer el Museo Comunitario, que funciona en la antigua estación de tren y ofrecerá visitas guiadas durante la jornada. Además, se realizarán paseos con guía local por las calles del pueblo, una propuesta ideal para conocer su historia y su identidad de primera mano.

A lo largo de la jornada, habrá una variada programación artística con las presentaciones de Adrián Len, el grupo de danza Espigas Ballet Folklórico, Roberto Sánchez, Saúl Venturini, Gonzalo Salicio, el Taller Municipal de Folclore y Luz de Luna, quienes pondrán música, danza y tradición a los festejos.

Quienes lleguen a Crotto para participar de la XI Fiesta de la Mujer Campesina también podrán aprovechar la escapada para descubrir otros atractivos del partido de Tapalqué. A pocos kilómetros, la ciudad cabecera invita a relajarse en el Complejo Termal, recorrer el Parque Balneario Municipal, caminar por sus espacios verdes, disfrutar de su variada propuesta gastronómica y conocer un destino que combina naturaleza, bienestar e historia. Una oportunidad ideal para extender la visita y vivir un fin de semana diferente en el corazón de la provincia de Buenos Aires