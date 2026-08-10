Valeria Lynch, 74 años: "Mi pareja me mostró otro lado de la vida"

Valeria Lynch atraviesa una etapa de plenitud personal y profesional marcada por su consolidada relación con Mariano Martínez, guitarrista y referente de Attaque 77. En un repaso sobre su costado afectivo, la referente de la canción argentina se refirió a la dinámica de la pareja, el modo en que el vínculo transformó su cotidianeidad y los proyectos musicales que comparten.

Al abordar la idea del matrimonio, la artista descartó volver a pasar por esa instancia, privilegiando el disfrute del día a día por sobre los papeles. "Estoy muy bien así, ya pasé esa instancia y muy bien no me fue. Igual creo que no hace falta; estamos muy bien, disfrutamos mucho del momento y estoy agradecida porque él me mostró otro lado de la vida", confesó Lynch, destacando el aprendizaje mutuo y la complicidad que construyeron.

Más allá de la convivencia, el vínculo destaca por una marcada admiración mutua que también rinde frutos en el estudio de grabación, en una entrevista con Infobae en 2024. Martínez estuvo a cargo de la producción de Qué poco saben de mí, un lanzamiento reciente que volvió a posicionar a Valeria en los primeros puestos de escuchas en plataformas digitales.

"Hay fuego, hay pasión. Pero además hay admiración, respeto, amor genuino. Y tenemos una conexión musical muy fuerte. Él estuvo con la producción de Qué poco saben de mí. La subí a las plataformas digitales para ver qué pasaba con la gente y se posicionó entre las diez canciones más escuchadas de toda mi historia musical. Es impactante", soltó la artista.

Valeria Lynch.

La diferencia de edad, el humor diario y la química en la música

A pesar de las dudas iniciales sobre los años que los separan, la cantante abordó el tema con soltura y humor, asegurando que la diferencia quedó en un segundo plano. En sus declaraciones, admitió que al principio le costó adaptarse a esa brecha generacional, aunque hoy lo vive con naturalidad: "Al principio me costó la diferencia de edad, pero ahora parece más viejito que yo, que parezco más joven. Es un tipo grande, le duele acá, le duele allá... Pero de verdad que la paso muy bien, estoy muy feliz con él".