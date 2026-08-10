Horóscopo semanal: predicciones del 10 al 16 de agosto 2026 y qué le espera a cada signo

La semana del 10 al 16 de agosto de 2026 estará atravesada, según la astrología, por un movimiento particularmente intenso de los planetas. Venus en Libra se vinculará con Plutón y Urano, mientras mantiene una oposición con Neptuno retrógrado en Aries. A esto se suma el ingreso de Marte en Cáncer, una combinación que pone el foco en las emociones, los vínculos y la necesidad de defender aquello que cada persona considera importante.

El momento central llegará el miércoles 12 de agosto, cuando se produzca un eclipse solar total en el grado 20 de Leo. Dentro de la interpretación astrológica, este fenómeno representa un punto de inflexión asociado con la identidad, la creatividad y la posibilidad de iniciar nuevos proyectos. Además, Mercurio en Leo estará en conjunción con Júpiter, una configuración que, según estas predicciones, puede favorecer la claridad sobre determinadas búsquedas, conversaciones y proyectos.

Eclipse solar en Leo: una semana de cambios y nuevos comienzos

El eclipse será uno de los principales acontecimientos astrológicos de la semana y, en esta lectura, invita a revisar quiénes somos, qué queremos construir y de qué manera expresamos nuestros talentos.

Mercurio en Leo también tendrá un papel importante: su armonía con Neptuno y oposición con Plutón retrógrado en Acuario podría poner sobre la mesa conversaciones pendientes y tensiones que necesitan ser abordadas con mayor profundidad y honestidad.

Para cada signo, el eclipse impactará en diferentes áreas: desde la familia y la economía hasta el trabajo, los vínculos, los proyectos personales y la vida emocional.

Una por una, todas las predicciones para los signos entre el 10 y el 16 de agosto

Aries

La semana empieza con cierta dificultad para distinguir con claridad los propios deseos, especialmente en cuestiones amorosas y emocionales. La oposición entre Venus y Neptuno puede llevar a idealizar situaciones o personas.

Desde el martes, con Marte ingresando en Cáncer, el foco se desplaza hacia la familia, el hogar y la estabilidad emocional. El eclipse del miércoles abre la puerta a nuevos proyectos personales, especialmente vinculados con la creatividad y el arte. También puede ser un momento favorable para el amor y el romance.

El sábado, Mercurio y Júpiter potencian la comunicación de sus talentos y capacidades.

Tauro

Para Tauro, el comienzo de la semana puede estar marcado por cierta confusión respecto de sus deseos más profundos. La recomendación astrológica es evitar decisiones importantes cuando todavía no existe suficiente claridad.

El eclipse en Leo pone el foco en el hogar, la familia y la manera de habitar el mundo personal. Pueden aparecer dudas sobre el lugar de pertenencia, pero la respuesta estaría más relacionada con la propia voz interior que con las opiniones externas.

El sábado favorece la expresión de emociones y necesidades personales, con Mercurio y Júpiter impulsando una comunicación más abierta.

Géminis

Mercurio, planeta regente de Géminis, se encuentra en oposición con Plutón al comenzar la semana y puede poner en evidencia situaciones que exigen conversaciones más honestas y profundas.

El martes, Marte abandona Géminis e ingresa en Cáncer, activando el plano económico y la manera de generar recursos. El eclipse del miércoles, en tanto, favorece la comunicación de ideas y proyectos y puede llevar a renovar la mirada sobre el entorno.

El sábado aparece uno de los momentos más favorables: Mercurio junto a Júpiter impulsa a decir lo que se piensa, además de favorecer acuerdos, firmas, viajes, estudios y cuestiones comerciales.

Horóscopo 2026.

Cáncer

Marte ingresa en Cáncer y comienza para este signo un período de mayor fuerza personal. La energía disponible puede orientarse hacia nuevos deseos, actividad física y una mayor necesidad de proteger los propios límites.

El eclipse solar en Leo invita a revisar la relación con el valor y la autoestima. Es un momento para priorizar el bienestar personal y reconocer las propias necesidades.

El sábado, Mercurio y Júpiter favorecen proyectos relacionados con los talentos personales, nuevas búsquedas laborales y posibilidades de mejorar la situación económica.

Leo

Para Leo, esta puede ser una de las semanas más significativas del período. El eclipse solar total del miércoles 12 de agosto ocurre en su propio signo, y la interpretación astrológica lo vincula con transformaciones profundas en la identidad.

Puede aparecer la sensación de que una versión anterior de uno mismo ya no representa quién se quiere ser. El momento es presentado como una oportunidad para reconocer talentos, recuperar deseos y animarse a mostrarlos.

El sábado, Mercurio y Júpiter en Leo potencian la comunicación y ayudan a darle mayor sentido a proyectos y búsquedas personales.

Virgo

Mercurio en oposición con Plutón invita a Virgo a revisar su necesidad de controlar determinadas situaciones y a preguntarse dónde necesita adaptarse o soltar.

El eclipse solar puede generar cambios importantes en el mundo interno, emocional y espiritual. La semana resulta propicia para dejar atrás cargas personales que ya no representan al presente y explorar nuevas maneras de sentir.

El sábado, la conjunción entre Mercurio y Júpiter favorece la expresión de sentimientos auténticos y potencia la intuición. Los sueños y las señales internas pueden adquirir un papel destacado dentro de esta lectura astrológica.

Libra

Venus, regente de Libra, comienza la semana enfrentada a Neptuno retrógrado en Aries. El resultado puede ser cierta confusión en las relaciones y una tendencia a idealizar a otras personas. La recomendación es no precipitar acuerdos importantes si todavía existen dudas.

El eclipse del miércoles pone el foco en proyectos grupales, amistades y búsquedas compartidas. Algunos vínculos pueden necesitar ajustes y otros, directamente, haber llegado al final de su ciclo.

El sábado, Mercurio y Júpiter ayudan a ordenar proyectos a mediano y largo plazo. También puede haber invitaciones o propuestas interesantes.

Escorpio

Mercurio en oposición con Plutón puede exponer asuntos que requieren conversaciones serias y profundas, tanto en el ámbito personal como laboral.

El eclipse solar en Leo moviliza especialmente la zona profesional. Pueden aparecer cambios importantes, nuevas oportunidades o la sensación de que una etapa está llegando a su fin. Antes de asumir nuevas responsabilidades, será importante revisar cuidadosamente cada propuesta.

El sábado trae mayor exposición: Mercurio y Júpiter favorecen la presentación de ideas y proyectos y pueden abrir la puerta al reconocimiento.

Sagitario

La semana comienza con buenas condiciones para reuniones, actividades sociales, proyectos creativos y propuestas artísticas.

El eclipse solar en Leo amplía la mirada de Sagitario y favorece nuevas búsquedas. Es un momento especialmente interesante para planificar proyectos, viajes, estudios y aventuras, además de transmitir conocimientos adquiridos durante los últimos tiempos.

El sábado, Mercurio y Júpiter favorecen conversaciones y exposiciones y ayudan a sincerarse respecto de las propias metas.

Horóscopo 2026.

Capricornio

Venus en Libra puede favorecer el reconocimiento laboral y profesional, especialmente cuando se ponen en juego talentos y capacidades personales.

El eclipse del miércoles genera movimientos en cuestiones vinculadas con la convivencia, los recursos compartidos, las deudas y las herencias. También pueden hacerse evidentes vínculos o dinámicas que ya no se desean sostener.

El sábado, Mercurio y Júpiter impulsan una conversación profunda que puede ayudar a despejar dudas. También conviene prestar atención a nuevas ideas o invitaciones relacionadas con el dinero.

Acuario

La semana comienza con el foco puesto en la rutina y los hábitos cotidianos. Con Marte ingresando en Cáncer, aparece además una invitación a incorporar actividad física y deportiva.

El eclipse solar genera movimientos importantes en los vínculos cercanos. Pueden aparecer nuevas personas que impulsen una comunicación más honesta o situaciones que obliguen a revisar la manera de construir acuerdos.

El sábado, Mercurio y Júpiter favorecen proyectos compartidos y acuerdos. Para Acuario, puede ser un momento adecuado para hablar con claridad con la pareja o con un socio.

Piscis

Venus en tensión con Neptuno, planeta regente de Piscis, puede generar incertidumbre en cuestiones económicas. La recomendación es evitar gastos importantes sin analizar previamente las consecuencias a mediano y largo plazo.

El eclipse solar en Leo trae movimientos en el ámbito laboral y en las tareas o servicios que Piscis realiza para otras personas. También aparece la necesidad de revisar la rutina y los hábitos cotidianos.

La semana resulta propicia para incorporar actividades físicas, creativas y recreativas y para buscar un mayor equilibrio entre trabajo, bienestar, alimentación y descanso.