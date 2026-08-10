La guerra aceleró el colapso económico en Irán y arrojó a millones de familias a la pobreza

La prolongación del conflicto bélico en Oriente Medio agravó de forma drástica la crisis estructural de la economía en Irán, pulverizando el poder adquisitivo de la población y empujando a sectores de la clase media hacia la pobreza extrema. Según una investigación elaborada por la agencia Deutsche Welle (DW), el impacto de la guerra ya no se percibe únicamente en los reportes militares, sino en la paulatina desaparición de los alimentos básicos de las mesas familiares y el estrangulamiento del sector privado.

"Desde que empezó la guerra el año pasado, nos hemos vuelto más pobres cada día", relató a DW Mina, una ama de casa en Irán, quien graficó el deterioro cotidiano de los hogares: "Sinceramente, no recuerdo la última vez que compré carne roja. La sustituimos por pollo, pero incluso el pollo se ha convertido en un lujo. Ya no pensamos en ahorrar dinero. Solo pensamos en pagar el alquiler y comprar comida". Las proyecciones de los organismos multilaterales respaldan el diagnóstico social: el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) iraní se contraerá un 5,4 % este año, en tanto que la inflación anual podría aproximarse al 69 %.

Para el economista e investigador Ahmad Alavi, la contienda militar actuó como un detonante externo sobre una matriz productiva resentida por años de sanciones, déficits fiscales y una moneda devaluada. "Los daños a la infraestructura, las interrupciones del comercio a través del estrecho de Ormuz, los cortes de internet y el aumento de las expectativas inflacionarias aceleraron el colapso del poder adquisitivo", explicó Alavi en declaraciones concedidas a la agencia alemana. El especialista calculó que entre 3,5 y 4,5 millones de ciudadanos cayeron por primera vez por debajo del umbral de pobreza desde la intensificación de las hostilidades, elevando el total de afectados a más de 40 millones de personas.

El impacto sobre el comercio interior también paralizó la actividad empresarial. Morteza, un comerciante local, describió a DW cómo las fricciones marítimas en el estrecho de Ormuz obligaron a modificar las rutas hacia proveedores chinos por vía ferroviaria desde Asia Central, aunque la inestabilidad cambiaria anuló cualquier beneficio comercial: "Los comerciantes viven en una incertidumbre constante porque los tipos de cambio cambian casi todos los días. Los productos que antes comprábamos y vendíamos a precios más bajos ahora deben reemplazarse a costos mucho mayores". Asimismo, Alavi advirtió que la suba de los precios internacionales del crudo no logrará amortiguar el golpe fiscal debido a los altos costos de flete y las restricciones a las exportaciones, concluyendo que "sin restaurar la confianza, reducir las sanciones y abordar los problemas estructurales, las medidas gubernamentales seguirán siendo respuestas a corto plazo y no soluciones duraderas".

Con información de la Agencia Deutsche Welle.