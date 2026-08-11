La fuerte autocrítica de Di Carlo por los marginados de River: "Error"

Stéfano Di Carlo rompió el silencio en medio de la crisis de River Plate y habló de los jugadores marginados del plantel que comanda Eduardo "Chacho" Coudet. El presidente del "Millonario" no se guardó nada acerca de esta cuestión que no deja de ser noticia en el mundo del equipo de Núñez al que tampoco acompaña el presente futbolístico. Después de un breve arranque en la conferencia de prensa, el mandamás hizo referencia a este tema.

Las declaraciones de Stéfano Di Carlo sobre los marginados de River: "Les ofrecimos que entrenen en Ezeiza, dijeron que no"

Podemos haber cometido errores, pero no por eso dejamos de hacer. Acompañamos con gradualidad algo que era complejo. A partir de eso hicimos un mercado que fue tres en uno donde buscamos todo eso. Lo pudimos afrontar y esto genera ruido en el mundo del fútbol. Las inversiones que River hace en el mercado que te encuentra interpelado por la mirada del otro. Lo hacemos con la convicción que hay que hacerlo con la tranquilidad de que lo hacemos con una economía fuerte lo que construimos en 13 años para el fútbol de River, es nuestra prioridad y único foco en este momento.

A partir de eso surgen los jugadores separados en el predio de Cantilo que responde a una cuestión deportiva que tiene "para poder incorporar tenés que sacar". Muchas veces se han intentado otras maneras y no funcionan. Era una cantidad de profesionales muy importante y tuvimos que tomar una decisión que lo que tiene que ver con las formas. Fue un error la decisión de separar a los jugadores, les ofrecimos dejar el predio y que entrenen en Ezeiza, a lo que dijeron que no y dejaron todo como estaba.

Nunca dejamos de ser muy respetuosos en el caso individual de cada uno y hemos siempre querido ayudarlos en sus respectivas salidas. Intentamos siempre ser respetuosos. La velocidad, la decisión de la sede han sido equivocaciones. En mi caso lo hablé con Germán Pezzella e intenté corregir en tiempo real todo. El socio tenga la tranquilidad que empezamos a actuar y enmendar cada una de las decisiones. El clima siendo honesto también con el plantel actual y hubo conciencia de que era un tema deportivo. Eso no quita los errores de los cuales tenemos que hacernos responsables y todo eso responde a una situación crítica de River.

Hemos pecado por hacer y hacer con intensidad. Separar a los jugadores con una velocidad que no ha sido tal. Hoy profesionalmente quedan cuatro de los apartados con los que estamos trabajando siendo respetuosos de su voluntad. No ha habido ruidos internos. Estamos todos muy unidos y enfocados con revertir esta situación. Lo que tenemos que hacer es mirar para adelante. Primero hay que pedir disculpas y lo hemos hecho con los jugadores.

Venimos de un punto de partida que todos sabemos es complejo. Venimos en una situación compleja y de declive. Hay cuestiones de contexto, experiencias históricas que después de momentos exitosos equipos grandes han tenido vaches. El punto de partida fue ese y luego nos encontramos en febrero con la decisión del cambio de entrenador. Nos encontramos con una final de campeonato. Lo que decidimos hacer fue intervenir fuertemente en el mercado de pases. Independientemente de haber llegado a esa final, River no juega como queremos que juegue y queríamo salir de esa dinámica para construir una plantilla que nos representaba.

Los dardos de Di Carlo a la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia

A River lo han perjudicado en los últimos cinco partidos. Hay manoseo de todo tipo y color hacia todos... Esperamos encuentren un límite en términos de la vergüenza. Primero tenemos que corregir el fútbol de libre, yo creo que no hay que llorar.

Di Carlo bancó a Coudet en medio de la crisis de River

Al técnico lo veo bien, con fuerza y mucha convicción. Lo veo apoyado por el grupo, veo una enorme mancomunión. En todos y cada uno de los momentos con él, hablamos diariamente con él, los referentes y el resto del plantel. Establecimos diálogo individual y fluido con todos. Lo que encontramos es lo mismo, esa unión, esa determinación y esa convicción de que esto es tiempo, que esto se va a dar vuelta.

Di Carlo sobre la salida de Juanfer Quintero de River

Lo de Juanfer Quintero lo que ocurrió fue primero la cuestión pública, lo que se sabe. A partir de ahí decidió continuar en otro lado. Nosotros ahí con mucho respeto y reconocimiento... creo que Juanfer cuando nosotros decidimos rescindir porque el decide salir es lo que River debe hacer con un Héroe de Madrid, con un símbolo, un ícono de este club que queremos mucho todos y por eso el club lo acompañó con esa recisión para que puedar dar ese paso en su carrera que él quiso.