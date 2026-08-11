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Río Grande

Mirgor despidió a 300 trabajadores en su planta de Tierra del Fuego

La empresa que produce componentes electrónicos en Río Grande tomó la decisión en medio de una serie de paros y asambleas extraordinarias impulsadas por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

11 de agosto, 2026 | 11.32
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El Grupo Mirgor despidió a alrededor de 300 trabajadores en sus plantas de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, y se profundiza la crisis en el sector metalúrgico. Las desvinculaciones corresponden a las dos plantas de la empresa que se dedica a la fabricación de productos electrónicos en esa jurisdicción.

Desde las primeras horas de este lunes trabajadores afectados por las desvinculaciones se concentraron en los alrededores de la planta Einstein, donde llevó adelante una protesta. En el sector denuncian que los que figuran en los listados de despedidos no pudieron acceder a las instalaciones. En cambio, aquellos que no fueron alcanzados por la medida lograron ingresar.

La medida también repercute en la representación sindical de las firmas fueguinas. Según indicó la representación gremial, los delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tampoco pudieron ingresar a las distintas plantas. 

MÁS INFO

El conflicto se profundizó tras el vencimiento de la conciliación obligatoria

Las nuevas desvinculaciones, que alcanzarían a unos 300 trabajadores, se producen pocos días después de finalizar la extensión de la conciliación obligatoria dictada en el marco del conflicto generado por otros 22 despidos. La posibilidad de nuevas desvinculaciones había sido advertida durante el fin de semana, luego de una reunión entre trabajadores y el CEO del Grupo Mirgor. El encuentro terminó con un fuerte enfrentamiento a partir de los reclamos salariales y las medidas de fuerza impulsadas por los empleados.

Ante este nuevo escenario, la UOM continúa en estado de alerta y se espera que en las próximas horas determine los pasos a seguir. Mientras tanto, el conflicto permanece abierto en el Parque Industrial de Río Grande, donde los trabajadores continúan concentrados frente a las plantas, con protestas y cortes de tránsito en los accesos.

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