Rusia pone en libertad al exmarine estadounidense Robert Gilman, que padece una enfermedad

Imagen de archivo del exmarine estadounidense Robert Gilman durante una audiencia judicial en Voronezh, Rusia.

Por Steve Holland y ​Jonathan Landay

WASHINGTON, 11 ago (Reuters) - Moscú liberó el martes a un exmarine estadounidense que llevaba encarcelado en Rusia desde 2022, después de ‌que el presidente ruso, ‌Vladimir Putin, aprobara su indulto por razones humanitarias, según informaron fuentes oficiales estadounidenses.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado habían instado a Moscú a liberar a Robert Gilman, de 32 años, para que pudiera recibir tratamiento médico en Estados Unidos. Gilman estaba recluido en una prisión de Vorónezh, unos 550 kilómetros al sur de Moscú. Se ​desconocen las circunstancias ⁠exactas de su estado de salud.

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Sin embargo, Eric Lebson, director de ‌estrategia de Global Reach —un grupo de defensa que representa ⁠a la familia de Gilman—, declaró ⁠a Reuters la semana pasada que Gilman fue trasladado a fines de junio desde el hospital de la prisión al pabellón psiquiátrico de un ⁠hospital civil de urgencias en un estado similar al catatónico, ​calificado como "estupor disociativo".

Las autoridades estadounidenses indicaron que Gilman ‌viajaba ya en un avión del ‌Departamento de Estado desde Rusia al aeropuerto Dulles de Washington.

Un ⁠funcionario estadounidense que habló con Gilman afirmó que este caminaba y hablaba. "Teniendo en cuenta todas las circunstancias, parece estar en buen estado", señaló.

Gilman será evaluado durante el vuelo por cuatro médicos, según indicaron los ​funcionarios estadounidenses, ‌que hablaron bajo condición de anonimato. Su madre, Nina, también viajaba a bordo.

Los funcionarios indicaron que, a su llegada a Dulles, Gilman será recibido por el enviado estadounidense Steve Witkoff y el asesor adjunto de seguridad nacional, Sebastian Gorka, ⁠quienes, junto con el secretario de Estado Marco Rubio, el yerno de Trump, Jared Kushner, y otros funcionarios, habían abogado por su liberación.

Posteriormente, Gilman será trasladado en avión a un centro de rehabilitación en San Antonio, Texas, para recibir tratamiento médico, según indicaron los funcionarios.

Gilman, que sirvió en la infantería de Marina estadounidense desde agosto de 2019 hasta agosto de 2020, ‌viajaba en tren cuando fue detenido en enero de 2022 en Vorónezh, según explicó Lebson. Presuntamente dio una patada a un agente de policía mientras estaba ebrio, según los medios estatales rusos.

Sin embargo, su padre, Vladimir Gilman, que emigró a Massachusetts desde Rusia, escribió en un artículo ‌de opinión publicado en octubre de 2024 en el Boston Globe que los cargos eran falsos.

Su hijo, afirmó, se había sentido indispuesto cuando ocurrió el ‌incidente y dio ⁠una patada al agente sin querer. El agente no sufrió lesiones, retiró los cargos y no presentó pruebas en ​el juicio, escribió.

Robert Gilman fue condenado a cuatro años y medio de cárcel. Era uno de los al menos diez estadounidenses que, según se sabe, se encontraban encarcelados en Rusia.

(Editado en español por Carlos Serrano)