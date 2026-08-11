Siria condena a muerte a Bashar al-Asad en ausencia por asesinatos y torturas

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Siria, Bashar al-Asad, habla durante una entrevista con el canal de noticias australiano SBS News en esta fotografía facilitada por SANA

Un tribunal sirio ​condenó el martes a muerte al derrocado líder Bashar al-Asad tras un juicio en ausencia, declarándolo culpable de delitos como asesinatos, tortura y detenciones arbitrarias cometidos durante ‌los casi 14 años de guerra ‌que ha vivido el país.

Se trata de la primera condena dictada en Siria contra al-Asad, quien fue derrocado en una ofensiva rebelde en diciembre de 2024 que puso fin a décadas de gobierno de mano dura de su familia sobre Siria, así como a la brutal guerra que se cobró la vida de cientos de miles de sirios.

Los sirios se congregaron en torno al tribunal de Damasco, coreando consignas, aplaudiendo y ondeando la bandera siria a medida que ​se difundía la noticia ⁠de las sentencias.

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Al-Asad huyó de la capital, Damasco, cuando los combatientes rebeldes se acercaban hace ‌casi dos años, y actualmente se encuentra en Rusia, donde a él ⁠y a su familia se les concedió asilo por ⁠motivos humanitarios.

RESPONSABLE DE SEGURIDAD JUZGADO EN PERSONA

En un juicio celebrado el martes contra antiguos altos cargos del Gobierno, un juez dictó una sentencia de muerte contra el expresidente por los delitos de "asesinato premeditado ⁠e intencionado de más de una persona y de menores, tortura, detención arbitraria ​y crímenes contra la humanidad".

El juez dictó la misma sentencia en ‌ausencia contra el hermano de al-Asad, Maher, quien ‌dirigía la temida Cuarta División Blindada, responsable de la represión de las protestas y ⁠de la reconquista de territorio sirio en nombre de al-Asad, y acusado de encabezar la producción y el tráfico de drogas para enriquecer a al-Asad.

También se dictó una sentencia de muerte contra Atef Najib, un responsable de seguridad de la era de al-Asad en la provincia ​meridional de Deraa, ‌donde estallaron las primeras protestas contra al-Asad en 2011.

Najib, primo de los al-Asad, fue detenido por las fuerzas de seguridad sirias a principios de 2025 y fue el único acusado que compareció en persona ante el tribunal.

CELEBRACIONES Y ALGÚN ESCEPTICISMO

En Deraa, la multitud también se reunió para celebrar y portaba fotografías de personas ⁠detenidas o asesinadas durante la guerra, entre ellas las de Hamza al-Jatib, un niño de 13 años que, según los activistas, fue detenido por las fuerzas de seguridad sirias, torturado y asesinado.

Noha al-Masri, una fiscal presente en la lectura de la sentencia del martes, perdió a su propio hermano en la represión de una protesta en Deraa en 2011.

"La sentencia dictada, tal y como esperábamos, ha estado a la altura de los sacrificios que los sirios han hecho durante 15 años, a la ‌altura del sufrimiento de las familias y los familiares de los mártires", declaró al-Masri a Reuters.

La sentencia se conoce tras un proceso judicial de casi cuatro meses, presentado por las nuevas autoridades sirias de liderazgo islamista como una señal de que el país estaba dando prioridad a la justicia de transición para alejarse del régimen de al-Asad.

Sin embargo, algunos señalaron que la pena de muerte ‌reduciría cualquier posibilidad de que al-Asad y sus coacusados fueran repatriados para enfrentarse a la justicia en su país de origen.

"Hay un problema enorme, y es que nadie entregará a un delincuente a un ‌país que dicta una ⁠sentencia de muerte. Esto cortará el camino para que al-Asad, y muchos otros delincuentes, sean entregados a Siria", dijo Anwar al-Bunni, director del Centro Sirio ​de Estudios e Investigaciones Jurídicas.

"Se trata de justicia teatral, no de justicia de transición", declaró Bunni a Reuters.

Con información de Reuters