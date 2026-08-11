Cuál es la cirugía estética que se quiere hacer Coty Romero, ex Gran Hermano

Coty Romero volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir una importante decisión relacionada con su imagen. La ex participante de Gran Hermano mostró en redes sociales parte del proceso previo a una intervención estética y reveló detalles de la consulta con el cirujano plástico que llevará adelante el procedimiento.

Coty Romero contó qué cirugía estética quiere hacerse

La correntina decidió someterse a una cirugía estética para aumentarse el busto. Antes de la intervención, Coty Romero mostró cómo fue una de las consultas médicas en las que comenzó a definir las características de las prótesis que utilizará.

La influencer registró el momento en un video publicado en sus redes sociales y permitió conocer parte del proceso previo a la operación. En las imágenes se la pudo ver junto al cirujano mientras analizaba distintas alternativas y evaluaba cuál se adaptaba mejor a sus expectativas.

Al comienzo de la grabación, Romero anticipó con entusiasmo el motivo de su visita: “Acompáñenme a mi turno con el doctor para elegir unas lolas”. La ex Gran Hermano también contó cómo se sentía antes de llegar al consultorio y reconoció que estaba especialmente ansiosa por comenzar esta nueva etapa.

Cómo fue la consulta de Coty Romero con el cirujano

Durante la visita al especialista, Coty Romero observó diferentes modelos de prótesis mamarias antes de tomar una decisión. Según explicó en el video, el médico fue quien se encargó de indicarle las diferencias entre cada alternativa para ayudarla a encontrar la opción más adecuada.

“Acá me van a ver inspeccionando las distintas siliconas que había porque yo todo lo tengo que tocar. Pero como no tengo idea de absolutamente nada, para eso está el doctor, que me explicó las diferencias entre cada una para elegir la perfecta para mí”, explicó la influencer.

El proceso incluyó una instancia práctica para analizar cómo podían verse las diferentes prótesis. Romero se probó las opciones con distintas prendas y también sin remera, una etapa que le permitió observar los posibles resultados antes de definir la elección.

De esta manera, la influencer decidió involucrarse en cada detalle de la preparación y conocer las alternativas disponibles antes de avanzar con la cirugía.

Hace cuánto tiempo Coty Romero quería operarse

La decisión no surgió recientemente. Según contó Coty Romero, la posibilidad de realizarse un aumento mamario comenzó a tomar forma varios años atrás. “Hace dos años yo ya lo había visitado con la intención de ponerme tetas, pero no estaba completamente decidida como ahora”, relató durante el video. En aquel momento, la ex participante del reality había consultado al mismo especialista, aunque finalmente decidió postergar el procedimiento porque todavía no estaba convencida de llevarlo adelante.

Ahora, la situación es diferente y Romero aseguró que retomó el proyecto con una decisión mucho más firme. “Así que recién ahora retomamos esto y vengo 100% con ganas de tener dos cabezas de enano”, expresó con humor.

La influencer contó que había consultado por el aumento mamario dos años atrás, aunque en aquel momento decidió postergar la intervención.

Qué prótesis eligió Coty Romero

Uno de los momentos centrales del video fue la elección de las prótesis. Romero mostró las alternativas que estaba evaluando y se las probó para analizar cómo se adaptaban a su cuerpo y a diferentes tipos de ropa. La influencer explicó que probarlas con y sin prendas formaba parte del proceso para definir cuál era la opción que mejor se ajustaba a lo que buscaba.

Por el momento, el procedimiento se encuentra en la etapa previa y la ex Gran Hermano todavía no mostró el resultado definitivo. Sin embargo, sus publicaciones permitieron conocer cómo tomó la decisión y cuáles fueron los pasos que siguió antes de avanzar con la intervención estética.