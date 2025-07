Se pudrió todo entre dos figuras de Telefe que estaban en pareja: "Me duele"

Se pudrió todo entre dos figuras de Telefe que estaban en pareja.

La ex participante de Gran Hermano Coti Romero rompió el silencio y contó la verdad de su salida de Fuera de joda, uno de los programas de stream de Telefe luego de su separación de Nacho Castañares, otro ex "hermanito". Qué dijo la joven cuando la confrontaron por la supuesta tercera en discordia entre los enamorados.

"¿Por qué te fuiste de Fuera de joda?", le preguntó el conductor Pepe Ochoa a Coti en su programa de stream (Coti y Nacho eran la pareja del regreso de Gran Hermano que aún quedaba en pie, hasta su disolución en marzo del 2025). "Porque estaba en un momento en el que... o sea, me había separado y ya me había pasado con mi anterior relación de separarme y tener que laburar con él y dije 'no, no quiero pasar otra vez por esto'. Tengo que aprender porque es como cuando la vida te pone una y otra vez una situación similar y decís 'no, aprendo o aprendo'", reveló la joven.

"Y la verdad es que fue una decisión increíble porque siento que hoy le tengo mucho cariño y le agradezco que me haya hecho todo lo que me hizo. Todas las personas que pasaron por mi vida me enseñaron algo y él fue una de las personas que más me enseñó. Me duele, pero hice mi duelo y ya sané", agregó Coti Romero. "¿Por qué se separaron?", le re preguntó Pepe Ochoa. "Sinceramente estábamos teniendo muchos encontronazos. En un momento dijimos que si seguíamos así, íbamos a terminar odiándonos y no es lo que queríamos así que terminamos bien, con una linda amistad como antes de ser pareja", sostuvo Coti.

Coti Romero, quien fue una de las ex participantes más queridas del regreso de Gran Hermano a Telefe confesó que hoy siente "que fue una decisión exacta en el momento exacto" y admitió que "a los fans les cuesta soltar un poquito más". "Ya no hablo con nadie. Bloqueé los mensajes de mi Instagram", argumentó en relación a los comentarios de fans de la otrora pareja.

Qué dijo Coti sobre la posible tercera en discordia en su relación con Nacho

"¿En algún momento sentiste algún resquemor por el tipo de vínculo que tenían ellos al aire?", preguntó Pepe Ochoa sobre el vínculo que mantenían en el programa Nacho Castañares y Sabrina Cortez. Tajante, Coti le retrucó: "No, la verdad es que no. Yo solté (...) No sé si me sorprendería, los pasaría por al lado porque ya está, ya solté".