Laura Ubfal contó lo que vivió con un brasilero.

Laura Ubfal reveló de manera pública lo que ocurrió con un amor brasilero que tuvo hace un tiempo. La figura de ciclos como Gran Hermano y LAM dio a conocer la peculiaridad de ese vínculo: se trató de una relación a distancia que tuvo cuando aún no existían las redes sociales.

La periodista habló al aire de Storytime, el ciclo de streaming que hace en el canal Bondi junto a Barbie y Nazarena Vélez, y allí reveló los detalles de esa relación del pasado. "Fue un chichoneo. En ese momento no había tantas redes sociales, ahora es más fácil. Nos comunicábamos por mail. Para vernos era de manera cortada, él venía", comentó Laura Ubfal en su descargo.

"No había muchas maneras, pero sí. Ahora todo el mundo lo hace, aunque no estén a la distancia. Tenía miedo de que se filtre todo. Pero fue poco tiempo porque es imposible a la distancia", continuó Ubfal. De esa manera, dejó en claro que fue una precursora en materia de vínculos a distancia, ya que hoy gracias a las redes sociales son algo mucho más común que décadas atrás, cuando ella lo hizo.

La revelación íntima de Santiago Algorta de Gran Hermano

"No tuve sexo desde que salí de la casa. Estoy muy enfocado en el laburo. Llevo 8 meses sin sexo", comentó Algorta en diálogo con Ángel de Brito y el equipo de Bondi. El campeón de Gran Hermano 2025 contó: "En el primer mes capaz estás con más ganas, pero después te acostumbrás, te olvidás y terminás un poco asexuado. Salí y apenas tengo tiempo para dormir. Ahora lo único que quiero es aprovechar las oportunidades".

Al mismo tiempo, Algorta se había referido a sus primeros días fuera de la casa, en diálogo con Gente, y soltó: "Todavía no siento que esté de lleno en la realidad. Salí de la casa, fui al hotel y mis días se dividen entre el canal a las notas y volver al hotel. Aún no pude estar en la calle... No pude ver todo, pero ya estuve mirando algunas repercusiones. En resumen: estoy muy feliz, lleno. Logré algo que hace tiempo quería. Todo lo que pasó superó ampliamente mis expectativas".