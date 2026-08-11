Jacques Lacan, psicoanalista: "Usted puede saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó"

“Usted puede saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó”. La frase sintetiza una de las formulaciones teóricas más influyentes de Jacques Lacan sobre el lenguaje y la subjetividad. A través de este enunciado, el referente del psicoanálisis rompió con el esquema tradicional de la comunicación que postulaba la transmisión transparente e inequívoca de información entre un emisor y un receptor.

Para comprender la dimensión del planteo de Lacan, es necesario ubicarlo en la relectura que el pensador realizó de la lingüística estructural de Ferdinand de Saussure e Immanuel Kant, atravesada por la praxis clínica.

Para el modelo lacaniano, no existe una correspondencia fija ni unívoca entre la palabra pronunciada y la idea que cobra forma en el destinatario. Por el contrario, el sentido de todo enunciado se produce en el punto de recepción: el emisor no controla el significado de sus palabras, sino que es el oyente quien lo otorga a partir de su propio código, su momento emotivo y su trama psíquica.

Al postular que "el emisor recibe del receptor su propio mensaje en forma invertida", Lacan remarcó que las palabras no viajan en línea recta. Cada individuo procesa lo escuchado a través de un tamiz singular compuesto por sus recuerdos, vivencias reprimidas, deseos y conflictos del pasado.

Jacques Lacan y el problema de la comunicación: por qué el malentendido es la regla en las relaciones humanas.

Esta perspectiva impacta de forma directa en tres dimensiones del pensamiento y la vida cotidiana:

La imposibilidad de la comunicación perfecta: El equívoco no constituye una falla técnica que pueda subsanarse aclarando los términos o extendiendo la explicación. Para esta corriente, la falla en la comprensión es la condición estructural del lenguaje humano; la discrepancia es la norma y no la excepción.

El equívoco no constituye una falla técnica que pueda subsanarse aclarando los términos o extendiendo la explicación. Para esta corriente, la falla en la comprensión es la condición estructural del lenguaje humano; la discrepancia es la norma y no la excepción. El sentido pertenece al destinatario: A pesar de la intencionalidad consciente de quien pronuncia un mensaje ( "mi intención fue decir tal cosa" ), resulta imposible dominar la interpretación o las emociones que esas palabras detonarán en la subjetividad del interlocutor.

A pesar de la intencionalidad consciente de quien pronuncia un mensaje ( ), resulta imposible dominar la interpretación o las emociones que esas palabras detonarán en la subjetividad del interlocutor. La dinámica de la sesión analítica: En la práctica clínica, este principio explica por qué el terapeuta no busca descifrar la lógica racional del paciente, sino atender a las interrupciones del discurso (lapsus, chistes o silencios). De forma análoga, el efecto transformador de una intervención no reside en la intención del profesional, sino en la resonancia oculta que cobra en el universo del analizante.

La aplicación en la vida cotidiana

Lejos de presentar este panorama como una trampa o un impedimento para vincularse, el psicoanálisis lo concibe como una realidad constitutiva de la condición humana. En el día a día, esta premisa echa luz sobre las discusiones frecuentes que derivan en el clásico cruce entre un "yo jamás expresé eso" y la réplica "pero eso fue lo que diste a entender". Quien habla guarda responsabilidad sobre los términos que decide emplear, pero carece de dominio sobre la huella, el sentido o las pasiones que su discurso despierta en el terreno del Otro.