En la Argentina avanza una epidemia silenciosa y el gobierno de Javier Milei no hace nada por evitarlo. Por primera vez, la cantidad de suicidios es equivalente a la suma de muertes por homicidios intencionales y accidentes de tránsito. La equiparación es resultado de un aumento inédito de los suicidios, del 22,6% durante 2025. Se consuman 14 suicidios por día, poco más de uno cada 2 horas.

La disparada de suicidios, que vienen en alza desde hace al menos diez años y que crecieron con más velocidad después de la pandemia, coincide con un recorte feroz del gobierno de Javier Milei en programas de salud mental, del 42%, entre lo ejecutado en 2023 y lo ejecutado en 2025, según datos oficiales recopilados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en el informe “Inversión en salud mental: sin recursos para cumplir la ley”. Es el nivel más bajo de al menos los últimos diez años.

Este año está proyectado destinar a salud mental el 1,42% del total del presupuesto de salud, en violación a la ley de salud mental vigente, que establece que ese monto debe alcanzar el 10%. En 2023, el porcentaje era de 2,66%, detalla ACIJ. Esa exigencia presupuestaria es uno de los puntos que el gobierno pretende eliminar con el proyecto de salud mental que envió al Congreso en marzo y que generó un fuerte rechazo de los especialistas.

“Estamos atravesando una profunda crisis de salud mental: 1 de cada 3 argentinos presenta padecimientos relacionados con ansiedad, depresión, insomnio, consumos problemáticos. El problema es la ley de presupuesto, no la ley de salud mental. Milei llevó la inversión en salud mental a su nivel más bajo en muchos años. Sin inversión, las leyes son papel pintado”, dijo Matías Castellani, médico y docente de salud pública, en una reciente columna en elDiarioAR,

El año pasado se alcanzó el récord de 5209 suicidios en todo el país, casi mil más que en 2024, que terminó con 4249, de acuerdo con el último informe anual del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que elabora el Ministerio de Seguridad. En el mismo período, los homicidios dolosos disminuyeron un 7%: pasaron de 1805 a 1676. Las muertes por accidentes de tránsito casi no variaron: subieron de 3555 a 3583.

Aunque el salto de suicidios del último año no tiene antecedentes, este tipo de muertes violentas viene creciendo durante los últimos diez años. En 2016, los suicidios apenas superaban en número a los homicidios intencionales. Pero mientras que los asesinatos fueron cayendo de manera sostenida, los suicidios no dejaron de aumentar. Hace diez años, la tasa de suicidios era de 7,3 cada 100.000 habitantes. Hoy, es de 11,8.

Entre los recortes en los programas de salud mental a nivel nacional, el más impresionante es el que recayó sobre “apoyo y promoción de la salud mental”, la única línea del Ministerio de Salud que tiene la finalidad específica la de implementar la ley de salud mental y fortalecer los abordajes comunitarios. La actividad prácticamente se eliminó, ya que tuvo un recorte del 98% y tiene previsto para este año un presupuesto de $48 millones. En 2023, tuvo una ejecución de $2008 millones, a precios de hoy.



“Junto con la crisis económica, estamos transitando una crisis emocional. Se da la paradoja que la Argentina es año a año una sociedad con menos problemas de delito pero más violenta”, dice Gonzalo Ruanova, exsecretario del Consejo de Seguridad Interior. “La Ciudad de Buenos Aires está entre las capitales con menos delitos violentos de toda la región, pero vienen aumentando los suicidios”, agrega.

En el desagregado por provincias, hay datos alarmantes. Hay cuatro distritos con una tasa de suicidios cada 100.000 habitantes muy superior al promedio nacional. Entre Ríos encabeza la tabla (20,8), seguida de San Luis (18,9), Salta (17,4) y Santa Cruz (16). Si se analiza el aumento registrado en 2025, el dato más preocupante surge de la provincia de Buenos Aires, con un incremento del 55,4% respecto del año anterior. Le siguen la Ciudad de Buenos Aires, con un aumento del 38,3%; Misiones, 36,9%; Salta, 34,6%, y Santa Cruz, 33,4%. Sin negar el problema, en las provincias advierten que el salto puede tener que ver en parte con una mejora en la registración.



“La situación económica es un determinante directo. La cantidad de suicidios tuvo un incremento después de la crisis de 2001 y ahora volvió a saltar. El endeudamiento afecta mucho. Lo vemos en las internaciones y en los intentos de suicidio”, dice la subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels. “En el análisis cualitativo vemos que hay un sesgo de género -agrega-. El 78% de los que consuman un suicidio son varones. Puede estar relacionado con el derrumbe de la construcción de masculinidades en situaciones socioeconómicas como las actuales.”

El desfinanciamiento del área de parte del gobierno de Milei golpeó mucho las políticas públicas provinciales. De acuerdo con el cálculo de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional le recortó $38.800 millones que debían destinarse a salud mental. La poda presupuestaria incluye la paralización de 140 obras de construcción o refacción de centros de adicciones, centros de día para pacientes de salud mental y viviendas para externación. La eliminación del plan Remediar implicó también la suspensión de entrega gratuita de medicamentos de salud mental para unas 6000 personas, sólo en la provincia de Buenos Aires.

Para tratar de contrarrestar el fenómeno, la provincia activó un programa en escuelas secundarias, "La salud mental es entre todos y todas", por el que ya pasaron medio millón de chicos. Se lanzó también una campaña de escucha, desactivemos el silencio, con una línea telefónica, 0800-222-5462, para atender a personas que necesitan ayuda.

Los recortes del gobierno nacional afectaron también a los principales organismos involucrados en la atención de la salud mental. El hospital nacional en red especializado en salud mental y adicciones Laura Bonaparte del 55% entre lo ejecutado en 2023 y lo ejecutado en 2025. En la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) el recorte fue del 31,5%.

Si vos o alguien que conocés está atravesando algún problema de salud mental, no dudes en comunicarte: 0800 999 0091, las 24 horas del día los 365 días del año.