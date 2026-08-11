Un ataque ucraniano deja un muerto en la región rusa de Vorónezh e incendia un almacén de Wildberries

El humo se eleva desde un almacén de Wildberries mientras un incendio arde en las instalaciones, luego de que la caída de restos de un dron lo provocara, dijo Alexander Gusev, gobernador regional, y la empresa, en la región de Voronezh, Rusia

Un ataque con drones causó la muerte a una persona ‌e hirió a ‌otras dos en la región rusa de Vorónezh durante la noche, mientras que los restos de los drones que cayeron provocaron incendios en un almacén de ​Wildberries, informaron ⁠el martes el gobernador regional, ‌Alexander Gusev, y la ⁠propia empresa.

Las unidades de ⁠defensa aérea rusas destruyeron 15 drones sobre la ciudad de Vorónezh y ⁠cinco distritos de la ​región, según Gusev a ‌través de Telegram.

"La caída ‌de un dron provocó incendios ⁠en dos almacenes de una gran empresa. En una de las instalaciones, el fuego se ​ha ‌contenido en una superficie de 16.000 metros cuadrados, mientras que en la otra se está extinguiendo un incendio que ⁠abarca 20.000 metros cuadrados. Los servicios de emergencia se encuentran en el lugar", declaró el gobernador.

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Anteriormente, también el martes, la tienda en línea rusa Wildberries informó de que sus ‌instalaciones logísticas en la región de Vorónezh habían sido evacuadas de acuerdo con los requisitos de seguridad.

Posteriormente, informó de que el incendio en ‌las instalaciones se había extinguido, que la mercancía no había sufrido daños ‌y que ⁠los envíos se habían redirigido a otros almacenes.

(Reporte ​de Anton Kolodyazhnyy; edición de Christian Schmollinger y Kirsten Donovan; edición en español de Jorge Ollero Castela)