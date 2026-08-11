Un ataque ucraniano deja un muerto en la región rusa de Vorónezh e incendia un almacén de Wildberries

Un ataque con drones causó la muerte a una persona e hirió a otras dos en la región rusa de Vorónezh durante la noche, mientras que los restos de los drones que cayeron provocaron incendios en un almacén de Wildberries, informaron el martes el gobernador regional, Alexander Gusev, y la propia empresa.
Las unidades de defensa aérea rusas destruyeron 15 drones sobre la ciudad de Vorónezh y cinco distritos de la región, según Gusev a través de Telegram.
"La caída de un dron provocó incendios en dos almacenes de una gran empresa. En una de las instalaciones, el fuego se ha contenido en una superficie de 16.000 metros cuadrados, mientras que en la otra se está extinguiendo un incendio que abarca 20.000 metros cuadrados. Los servicios de emergencia se encuentran en el lugar", declaró el gobernador.
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Anteriormente, también el martes, la tienda en línea rusa Wildberries informó de que sus instalaciones logísticas en la región de Vorónezh habían sido evacuadas de acuerdo con los requisitos de seguridad.
Posteriormente, informó de que el incendio en las instalaciones se había extinguido, que la mercancía no había sufrido daños y que los envíos se habían redirigido a otros almacenes.
(Reporte de Anton Kolodyazhnyy; edición de Christian Schmollinger y Kirsten Donovan; edición en español de Jorge Ollero Castela)