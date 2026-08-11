Nvidia se alía con gigantes de Wall Street para recaudar 500.000 millones de dólares para la IA

Por Juby Babu y ​Isla Binnie

10 ago (Reuters) - Nvidia anunció el lunes que se ha asociado con seis importantes instituciones financieras para ‌lanzar plataformas de financiación ‌de capacidad de computación destinadas a recaudar más de 500.000 millones de dólares en capital de terceros para infraestructuras de IA.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijo en la red social X que la empresa tiene la opción de respaldar hasta 125.000 millones de dólares, lo ​que supone el ⁠25% de las posibles operaciones.

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Esta iniciativa pone de relieve ‌cómo la creciente demanda de capacidad de ⁠computación para la IA está atrayendo ⁠a inversionistas institucionales, mientras Estados, empresas consolidadas y empresas emergentes compiten por construir centros de datos que soporten las cargas ⁠de trabajo de IA.

Las grandes empresas tecnológicas han ​señalado que el gasto en IA no ‌se ralentizará, y se prevé ‌que los desembolsos combinados superen los 730.000 millones de ⁠dólares este año.

Nvidia ha firmado memorandos de entendimiento con Apollo , BlackRock , Blackstone , Brookfield , Goldman Sachs y KKR para las plataformas de financiación.

La iniciativa tiene como objetivo ampliar el acceso ​a ‌la infraestructura basada en Nvidia entre los desarrolladores de IA de vanguardia, las empresas, los Estados y los proveedores de servicios en la nube, al tiempo que crea oportunidades de inversión a más ⁠largo plazo y vinculadas al uso para grandes gestoras de activos y empresas de capital privado.

"Estas plataformas de financiación ayudarán a los clientes a acceder a recursos informáticos escasos a gran escala y a construir las fábricas de IA que impulsarán todos los sectores y países en la era ‌de la IA", dijo Huang.

Nvidia señaló que estos acuerdos "crearán fondos de capital específicos a gran escala y a tasas de interés atractivas" para sus clientes.

La empresa no reveló los términos financieros, los compromisos de inversión de cada firma ni ‌un calendario para la inversión de los 500.000 millones de dólares previstos.

El Financial Times fue el primero en informar de esta ‌noticia el ⁠lunes, y posteriormente fue confirmada por Reuters.

Con información de Reuters