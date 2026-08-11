Imagen de las aplicaciones de Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, Twitch y Reddit en la pantalla de un teléfono móvil

​Un tribunal de apelación de EEUU autorizó este lunes que sigan adelante miles de demandas contra Meta Platforms , Google, de Alphabet , TikTok, de ByteDance, y ‌Snapchat, de Snap Inc. , por ‌las acusaciones de que diseñaron sus productos para que fueran adictivos para los usuarios jóvenes.

El Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de EEUU, en San Francisco, desestimó un recurso presentado por Meta y TikTok con el que pretendían anular una sentencia de un tribunal inferior que les obligaba a hacer frente a más de 3.000 demandas interpuestas ante un tribunal federal, alegando que las empresas habían presentado el recurso ​demasiado pronto.

Las empresas habían ⁠argumentado que el artículo 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones ‌de 1996, que, en general, protege a las empresas en internet ⁠frente a reclamaciones por los contenidos publicados por ⁠sus usuarios, también impide las demandas en las que se alega que no advirtieron al público sobre el carácter adictivo de sus plataformas.

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La mayoría de los recursos de ⁠apelación se interponen una vez que un caso ha concluido con una ​resolución o un veredicto. Las empresas sostenían que no deberían ‌tener que esperar a que finalizara el ‌litigio para impugnar el rechazo por parte del tribunal de primera instancia ⁠de su defensa basada en la inmunidad. Sin embargo, el Noveno Circuito señaló que el artículo 230 ofrece una defensa frente a la responsabilidad, no inmunidad a las demandas, por lo que el recurso era prematuro.

META NO CONSIGUE APLAZAR EL JUICIO ​MULTIESTATAL

El tribunal también ‌denegó la solicitud de Meta de aplazar un juicio que comienza el miércoles en una demanda interpuesta por 29 fiscales generales estatales, en la que se alega que la empresa recopiló y utilizó ilegalmente datos de menores, diseñó sus plataformas de redes sociales para mantener enganchados a los ⁠usuarios jóvenes y engañó a los consumidores sobre su seguridad. La empresa había argumentado que el juicio no podía seguir adelante mientras la apelación estuviera pendiente.

La noticia se conoce pocos días después de que un juez de Nuevo México dictaminara que Meta había causado una perturbación pública en el estado y le ordenara pagar 567 millones de dólares a un fondo para la salud mental de los adolescentes, así como aplicar medidas de ‌seguridad para los jóvenes.

Un portavoz de Meta se negó a hacer comentarios.

Los representantes de TikTok no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la sentencia del lunes.

Lexi Hazam y Previn Warren, abogados que representan a miles de distritos escolares y particulares que demandan a Meta y a otras empresas en el litigio por las reclamaciones ante ‌el tribunal federal, afirmaron en un comunicado que la sentencia permitiría que el juicio de los estados siguiera adelante, así como un juicio sobre las reclamaciones presentadas por los distritos ‌escolares previsto para febrero.

"Un ⁠juicio es la forma en que el público descubrirá qué sabía Meta sobre el impacto de sus productos en los niños, cuándo ​lo supo y qué decidió hacer con esa información", afirmaron los abogados. "Meta ha intentado ocultar esas pruebas al público".

Con información de Reuters