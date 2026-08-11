Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 11 de agosto

¿De dónde salió la tabla de los sueños?

Si estás con un pálpito y no sabés a qué número jugarle, pará: la famosa tabla de los sueños no nació en Argentina. Es una adaptación criolla de la Smorfia napolitana, una tradición que llegó con los inmigrantes italianos en los barcos.

Así que cuando soñás con un borracho (14) o ves plata (32) por todos lados, en realidad estás conectando con una costumbre vieja de Nápoles. ¡La suerte viajó en barco y acá la adoptamos para siempre!