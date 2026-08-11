Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 11 de agosto
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 2 horas
¿Soñaste con el patrono de la timba? Anotate el 03 y corré a la agencia
San Cono, el patrono de la timba
Si andás con un pálpito, pará la oreja: cada 3 de junio se celebra a San Cono, el santo patrono de los quinieleros. En la tabla de los sueños, le toca el 03, y en esa fecha las agencias de todo el país colapsan de gente apostándole. ¿La buena noticia? Aunque el día ya pasó, el 03 sigue siendo un número caliente para los apostadores. ¡Jugale con fe!
Hace 2 horas
¿Por qué son 20 y no 5? El secreto de la pizarra de la Quiniela que mueve apuestas
¿Por qué se sortean 20 números?
Si alguna vez miraste la pizarra y te preguntaste por qué hay 20 números, acá va el pálpito: esos 20 lugares existen para permitir las apuestas múltiples, como la famosa Redoblona, y para los que juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20. ¡La suerte se reparte en toda la pizarra, apostador! A cruzar los dedos.
Hace 4 horas
¿No le pegás ni a la cabeza? ¡Jugale a los premios y agrandá el pálpito!
Jugar "a los premios"
¿Andás con un pálpito pero no querés arriesgar todo a la cabeza? Tranqui: podés apostar a que tus cifras salgan entre los primeros 5, 10 o 20 lugares de la pizarra. Ojo, paga menos, pero hay más chances de que te acompañe la suerte. Así que ya sabés, apostadores: este martes, jugale a los premios y cruzá los dedos. ¡A darle con todo al sorteo!
Hace 4 horas
¿Soñaste con las 4 cifras? La jugada más difícil y más jugosa de la Quiniela
La magia de acertar las 4 cifras
¿Andás con ganas de un pálpito fuerte? Te contamos que acertar las 4 cifras es el premio más difícil de la Quiniela, pero también el más jugoso. Si le pegás exactamente a la cabeza y en el orden correcto, te llevás 3.500 veces lo que apostaste. ¡Eso es un lindo vuelto! Así que ya sabés: si tenés un sueño clarito, no le aflojes y jugale con fe. La suerte está del lado de los valientes.
Hace 4 horas
Dos números, dos chances y un solo pálpito: hacé la Redoblona y soñá en grande
¿Qué es una Redoblona?
¿Andás con ganas de un pálpito que pegue fuerte? Entonces jugale a la Redoblona, la apuesta más tradicional y combinada de la quiniela. ¿Cómo va? Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra: por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5. ¡A cruzar los dedos, apostador!
Hace 4 horas
¿Te quedaste con el estómago lleno? Jugale a la Matutina de las 15 hs
⏰ Sorteo Matutina
¿Andás con la digestión pesada y sin pálpito? Tranqui, que después del almuerzo, a las 15:00 hs, se juega la Matutina. Es el momento perfecto para que los apostadores abandonen la siesta y le pongan fichas a la suerte. ¡Jugale a tu número favorito y que la quiniela te acompañe!
Hace 5 horas
El número 1 no es cualquiera: salir a la cabeza es el pálpito que todos esperan
¿Qué significa salir "A la cabeza"?
Si sos de los que siguen la Quiniela con el mate en la mano, prestá atención a este pálpito: salir "a la cabeza" es quedarse con la posición número 1 de la pizarra de 20 lugares. Ese lugar consagra al gran ganador del sorteo y define los premios mayores. Así que ya sabés, apostador: si tu número aparece en el primer renglón, la suerte te está mirando de frente. ¡A cruzar los dedos!
Hace 5 horas
De Nápoles a la Quiniela: el misterioso viaje del 14 borracho y el 32 plata
¿De dónde salió la tabla de los sueños?
Si estás con un pálpito y no sabés a qué número jugarle, pará: la famosa tabla de los sueños no nació en Argentina. Es una adaptación criolla de la Smorfia napolitana, una tradición que llegó con los inmigrantes italianos en los barcos.
Así que cuando soñás con un borracho (14) o ves plata (32) por todos lados, en realidad estás conectando con una costumbre vieja de Nápoles. ¡La suerte viajó en barco y acá la adoptamos para siempre!
Hace 5 horas
¿Soñaste con el 32? Es el dinero, pero ojo: la banca puede pagar menos
El tope de banca
¿Andás con el pálpito de que hoy cae plata? Entonces seguro le jugaste al 32, el dinero, uno de los números más elegidos por los apostadores. Pero ojo: cuando sale un número tan popular, las loterías aplican el tope de banca y pagan un porcentaje menor porque demasiada gente acertó al mismo tiempo.
Así que ya sabés: jugale con fe, pero no te fundas. A veces la suerte reparte... pero con descuento. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 5 horas
¿Madrugaste con un pálpito? La Previa ya está en carrera para calmar tu ansiedad
¿Por qué se creó "La Previa"?
Si sos de los apostadores que arrancan el día con la Quiniela, esto te interesa: La Previa es un invento relativamente moderno que se sumó a la grilla diaria para calmar la ansiedad de los madrugadores. Sale a las 10:15/10:30 hs y funciona como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía. ¡Así que ya sabés, jugale al número que se te apareció en el sueño y cruzá los dedos!
Hace 6 horas
¿Un solo número te queda corto? Entrá a la Redoblona y duplicá la jugada
¿Qué es una Redoblona?
Si venís con un pálpito fuerte pero no querés poner todas las fichas a una sola cifra, la Redoblona es tu jugada: la apuesta más tradicional y combinada. Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra, por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5. Así, un solo billete puede tener dos frentes abiertos. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 6 horas
La Previa, el pálpito de las 10:15: arrancá el martes con la suerte
⏰ Sorteo La Previa
¿Andás buscando un pálpito para arrancar el día? Te contamos que el primer sorteo de la jornada es La Previa y se juega de lunes a sábado a las 10:15 hs. Este martes 11 de agosto, prepará tu número favorito y jugale sin miedo: la suerte también madruga. ¡A cruzar los dedos!
Hace 6 horas
Actualización de la Quiniela
Hace 6 horas
¿Una Redoblona? El dos por uno que te hace soñar con la Quiniela
¿Qué es una Redoblona?
Si sos de los que le gusta ir con todo, prestá atención: la Redoblona es la apuesta más tradicional y combinada de la Quiniela. Nada de elegir un solo número: acá elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra. Por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5. ¡Un pálpito doble para los apostadores! A cruzar los dedos para el sorteo de este martes.
Hace 7 horas
¿Dos números y un solo boleto? La Redoblona te hace soñar en grande
🔄 La Redoblona
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que la Redoblona es una apuesta combinada a dos números en dos ubicaciones distintas. Si salen ambos, el premio se multiplica. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 7 horas
¡La Primera llega al mediodía! A las 12 en punto, la suerte se sienta a la mesa
⏰ Sorteo La Primera
¡Atención, apostadores! Si andás con un pálpito, tené en cuenta que el sorteo de La Primera se corre al mediodía, a las 12:00 hs en punto. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Así que prepará tu número, hacé la seña y jugale con fe, que hoy la suerte se sirve a la hora del almuerzo. ¡A cruzar los dedos!
Hace 7 horas
¡Pálpito al mediodía! La Primera llega puntual a las 12 y la suerte no espera
⏰ Sorteo La Primera
¿Andás buscando un pálpito para la quiniela? Te contamos que hoy, martes 11 de agosto, al mediodía llega La Primera y se sortea a las 12:00 hs en punto.
Así que ya sabés, apostador: ajustá el reloj, prepará el número y que la suerte te encuentre bien despierto. ¡A cruzar los dedos!
Hace 7 horas
¿Tu número se queda afuera? Jugale a los 10 y que la suerte te atrape en cualquier posición
📉 ¿Qué es apostar a los 10?
Si tu número se queda afuera y querés sumar pálpito, apostar a los 10 es la movida: jugás a que salga en cualquiera de las primeras 10 posiciones. El premio es menor —70 dividido 10—, pero tenés más chances. ¡Que la suerte te acompañe en todas las posiciones!
Hace 8 horas
Soñaste con la plata y te despertaste antes del mediodía: La Previa es tu mejor aliada
¿Por qué se creó "La Previa"?
Si sos de los que se levantan con un pálpito, esta es tu noticia: La Previa es un invento moderno que se sumó a la grilla diaria para calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores. Nada de esperar con las uñas masticadas hasta el mediodía: a las 10:15 / 10:30 hs ya tenés tu primer sorteo, como un aperitivo antes del clásico de La Primera. ¡Así que no lo dudes, jugale a la Previa y que la suerte te encuentre despierto!
Hace 8 horas
La apuesta que paga como ninguna: acertá las 4 cifras y ganá 3.500 veces tu jugada
La magia de acertar las 4 cifras
Si andás buscando un pálpito que valga la pena, escuchá esto: acertar las 4 cifras a la cabeza es el premio más difícil de la Quiniela, pero también el más jugoso. ¿Cuánto paga? Nada menos que 3.500 veces lo que apostaste. Eso sí: las cuatro cifras tienen que salir en el orden exacto. ¡Jugale con fe y cruzá los dedos, que la suerte es loca!
Hace 8 horas
¿Soñaste con la tarde? La Vespertina corre a las 18 y el pálpito ya está en el aire
⏰ Sorteo Vespertina
¿Andás con un pálpito y no sabés a dónde ir? Este martes, 11 de agosto, a las 18:00 hs tenemos el sorteo de la Vespertina. Si tenés un número en la cabeza, jugale sin miedo; la suerte quiere que los apostadores se lleven la tarde. ¡A cruzar los dedos!
Hace 8 horas
¿Soñaste con una rata? Jugale al 89 y enterate por qué las últimas dos cifras lo son todo
El secreto de las últimas 2 cifras
¿Andás buscando un pálpito para la Quiniela de hoy? Te contamos un secretazo que muchos apostadores conocen: aunque el número a la cabeza tenga 4 cifras, como el 3689, la tabla de los sueños y animales clásica siempre se rige por las últimas dos cifras. En ese caso, el 89 es la rata. Así que ya sabés: si soñaste con una rata, jugale al 89 y cruzá los dedos. ¡Que la suerte te acompañe este martes!
Hace 9 horas
¿No te sale la cabeza? Jugale a los premios y aumentá tus chances
Jugar "a los premios"
¿Andás buscando un pálpito sin la presión de acertar el número exacto a la cabeza? En la quiniela podés jugar "a los premios": tus cifras pueden salir entre los primeros 5, 10 o 20 lugares de la pizarra. Eso sí, paga menos que el primer lugar, pero las chances son más grandes. ¡Jugale y cruzá los dedos para el sorteo de este martes!
Hace 9 horas
Ni ruido porteño: en Santa Fe y Córdoba la Quiniela se vive con otra pasión
El peso de las provincias
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que la Quiniela no vive solo en la Ciudad o en Provincia. Los sorteos de Santa Fe y Córdoba tienen una tradición enorme en el interior, y se convierten en el ritmo del día en muchísimas localidades federales.
Así que ya sabés, apostador: el pálpito federal también existe. ¡Cruzá los dedos y a jugar!