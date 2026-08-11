La Conmebol aplaza dos partidos continentales debido al terremoto de Colombia

La Conmebol, organismo rector del fútbol sudamericano, ha aplazado dos partidos continentales de clubes tras el fuerte terremoto que sacudió el oeste de Colombia el lunes.
El terremoto, de magnitud 7,4, sacudió la región cafetera de Colombia y causó la muerte a al menos 164 personas.
Se han aplazado el partido de la Copa Libertadores entre el Deportes Tolima y el Independiente del Valle de Ecuador, que debía disputarse el martes, y el encuentro de la Copa Sudamericana del miércoles entre el Independiente de Santa Fe y el River Plate argentino.
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La Conmebol ha indicado que las nuevas fechas y sedes se anunciarán a su debido tiempo.
"En estos momentos tan difíciles, la CONMEBOL hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano", declaró el organismo rector en un comunicado.
"En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos."
La División Mayor de Fútbol de Colombia (Dimayor) también anunció la suspensión de todos los partidos nacionales programados para esta semana.
(Reporte de Suramya Kaushik desde Bengaluru; edición de Peter Rutherford; edición en español de Jorge Ollero Castela)