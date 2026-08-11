Prueba de confirmación de drogas de capitán de vuelo de Air India da positivo en marihuana: medios

FOTO DE ARCHIVO. La ilustración muestra el logotipo de Air India.

El capitán de un vuelo de Air India entre Phuket y ‌Delhi, que la ‌semana pasada perdió repentinamente unos 300 pies (cerca de 100 metros) de altitud, dio positivo por marihuana en un análisis de drogas de confirmación, informaron el martes varios canales de televisión locales.

Reuters no ​ha podido ⁠verificar de inmediato estas informaciones. Air ‌India no respondió de inmediato a ⁠una solicitud de comentarios.

A ⁠primera hora del día, el Ministerio de Aviación Civil indio citó al presidente ejecutivo ⁠de Air India, Campbell Wilson, en ​relación con el incidente, ‌en el que se ‌vio implicado un Airbus A320neo. El ministerio ⁠no respondió a una solicitud de comentarios.

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La citación se produjo días después de que las autoridades indias abrieran ​una investigación ‌sobre el incidente, en el que resultaron heridos 13 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación.

El vuelo procedente de la ciudad turística ⁠tailandesa sufrió una "variación momentánea de altitud" mientras sobrevolaba el estado de Odisha, en el este de India, según había informado anteriormente el Gobierno.

El avión, que transportaba a 137 pasajeros y ocho miembros de la tripulación, aterrizó ‌sin incidentes en Delhi.

El domingo, el Ministerio de Aviación Civil informó de que el análisis inicial del capitán para detectar sustancias psicoactivas arrojó un resultado que requería ‌pruebas de laboratorio de confirmación.

Air India había declarado que no se le había informado de ‌los resultados. ⁠La aerolínea es propiedad mayoritaria del Grupo Tata, mientras que ​Singapore Airlines posee una participación cercana al 25%.

Con información de Reuters