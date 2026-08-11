Giro en el crimen de Chaco: qué dice la pericia psiquiátrica de la joven que asesinó a su novio

En las últimas horas, se conocieron los resultados de las pericias psiquiátricas realizadas sobre Victoria Cantero, la joven de 25 años que apuñaló y asesinó a su novio, Julián Álvarez Guardia (29), luego de ser detenida por el brutal hecho que conmocionó a la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. El objetivo del informe era determinar sus facultades mentales al momento del crimen. Mientras se aguardan nuevas medidas de prueba, constataron lesiones y hematomas en el cuerpo de la chica.

Hasta el momento, lo que se sabe del hecho -según recopilaciones del Procurador General de la provincia, Jorge Canteros, y el Equipo Fiscal Especial que investiga el caso- es que todo comenzó durante la noche del sábado, en el boliche Conejo Negro, donde ambos fueron vistos por diversas personas. Según testigos, en un contexto de consumo de alcohol, mantuvieron una pelea y varias veces salieron al patio del local para seguir con la discusión. Cerca de las 3 de la madrugada, dejaron el lugar y permanecieron una hora más en un after. Al regresar a la vivienda de la calle Donovan al 1400, ocurrió el ataque.

Actualmente, los fiscales trabajan sobre diversas hipótesis para reconstruir qué ocurrió mientras la pareja se encontraba en solitario, cuando ingresaron a la casa de Álvarez Guardia. Una de las teorías es que otra discusión comenzó en la cama, donde forcejearon, se desplazaron por distintos sectores de la casa y ella tomó un cuchillo y se lo clavó en el tórax. Otra sostiene que la agresión ocurrió mientras Julián estaba sentado en el sillón, porque allí encontraron sangre.

Mientras analizan los hechos y el motivo de la discusión, testimonios señalan que mantenían una "relación tóxica" marcada por celos, discusiones, separaciones y reconciliaciones. Lo que sí quedó acreditado es que, tras el episodio, Julián fue trasladado al Hospital Julio C. Perrando, ingresó a quirófano pero murió horas más tarde a causa de shock hipovolémico.

La pericia psiquiátrica a Victoria: ¿es o no imputable?

El medio Infobae logró acceder a los documentos médicos realizados por profesionales del Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia provincial. Según señalaron, Cantero "comprende la criminalidad de sus actos y es capaz de dirigir sus acciones" y todos los exámenes realizados -memoria anteógrada y retrógrada, atención provocada y espontánea, orientación autopsíquica y alopsíquica, afectividad y volitividad- arrojaron resultados dentro de los parámetros "normales".

Basándose en los resultados, los expertos concluyeron que Victoria es "imputable" y debe responder penalmente por el hecho que se le atribuye. Actualmente, está alojada en la Comisaría N°. 11 de Resistencia.

Asimismo, se dio a conocer el examen médico realizado a la joven de 25 años al ser detenida. La acusada presentaba "eritema y excoriación superficial en la región escapular izquierda, eritema en la región escapular derecha, equimosis en el brazo izquierdo, excoriación en el pliegue del codo derecho y eritema en ambas rodillas". Dichas lesiones presentaban "varias horas de evolución", por lo que se espera esclarecer la antigüedad exacta de estas.

"No son lesiones compatiubles contra objetos duros, por lo tanto no pueden hablar de agresiones de las que ella se hubiera defendido", lanzó el abogado de la familia de la víctima, Juan Arregín.

Tras las inspecciones en la vivienda de los hechos, se secuestró un cuchillo tipo Tramontina con mango de plástico negro y manchas compatibles con sangre y el teléfono celular de la víctima, donde esperan recuperar conversaciones, llamadas y fotografías. Victoria aseguró que facilitará la clave.

La joven acusada de matar a su novio admitió que lo apuñaló

Según el expediente, Cantero pidió ayuda durante la madrugada del domingo y con el teléfono de la víctima, llamó a su hermano (que además era el mejor amigo de Julián) ya que su novio le habría roto el celular. El joven arribó al domicilio junto a su novia, lo encontraron desvanecido y trasladaron a la víctima al hospital.

El testimonio del hermano de Victoria es clave para la Fiscalía, siendo tomado como "testigo primario o esencial" del crimen. Una segunda teoría que es recibió el llamado de parte del damnificado, cerca de las 6 de la mañana y allí, Álvarez Guardia le dijo que estaba lastimado. "Decile que me rompiste el celular", gritó su hermana de fondo.

Al llegar a la división hospitalaria, Victoria reconoció ante un efectivo policial hospítalaria que había sido ella quien hirió a su novio. Al mismo tiempo reconoció que existió una pelea entre ellos, ella se defendió y que causó las lesiones. En este contexto, se dieron nuevos cambios en la defensa de la acusada: Lucas Ignacio Bosch renunció a representarla, luego de Marco Molero también se apartara del expediente. Ahora, Celeste Segovia y Rodrigo Maidana Ladu fueron designados como sus nuevos abogados.

Ambos letrados aseguraron que Cantero "continúa conmocionada", por lo que deberán esperar a que esté en condiciones para reconstruir qué ocurrió y que además, "tiene toda la espalda marcada". En ese marco, buscan acreditar la existencia de un "contexto de violencia física previa" y aseguran que poseen fotografías de la joven con la cara golpeada.