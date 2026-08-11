David Francés, maquillador, sobre cómo maquillar el rostro si tenés papada: "Se puede sombrear la papada para reducirla ópticamente

La papada, también llamada doble mentón, puede resultar muy molesta para muchas personas. El maquillaje puede ayudar más de lo que se cree a generar un efecto óptico para disimularla, pero para lograrlo es necesario conocer los trucos de los maquilladores para hacerlo correctamente.

David Francés, maquillador, explicó en Elle cuáles son las claves para maquillar esta zona del rostro y conseguir que la papada se vea menos pronunciada. El especialista aclaró, en primer lugar, que el maquillaje no puede eliminar este volumen, pero sí puede modificar visualmente la percepción del rostro mediante el uso de luces y sombras.

"La papada es un volumen y todo lo que es volumen rechaza los tonos claros. Lo que necesitamos es quitar ese volumen con tonos oscuros. Así que sí se puede sombrear la papada para reducirla ópticamente", explicó Francés. Es por eso que a la hora de intentar definir el rostro, uno de los errores más frecuentes consiste en concentrar el producto oscuro únicamente sobre la línea de la mandíbula. Según el maquillador, esta técnica no necesariamente consigue el efecto buscado y puede generar un contraste que haga que la papada se destaque todavía más.

"La gran mentira es oscurecer solamente la parte del hueso mandibular. De esa manera, no conseguimos profundizar la papada, sino el hueso mandibular para reducir la forma del rostro", señaló David Francés. El problema, según el especialista, aparece justamente por el contraste entre la zona iluminada y la zona oscura. "Al contraste la destacas más porque la papada es clara, es volumen y lo otro es oscuro", afirmó. Por este motivo, otro punto importante es evitar colocar productos demasiado claros directamente sobre la papada. Los tonos luminosos pueden aportar volumen visual y terminar produciendo el efecto contrario al que se busca.

Cómo aplicar el contouring para disimular la papada

Para conseguir un resultado natural, Francés recomienda diferenciar entre el contorno y el bronceador. Aunque ambos productos pueden utilizarse para definir el rostro, no generan exactamente el mismo efecto. Mientras que el bronceador busca aportar una apariencia más cálida y similar a la de una piel expuesta al sol, el contouring intenta recrear una sombra natural. Por eso, el maquillador recomienda optar por tonos marrones grisáceos.

"Tiene que ser un marrón grisáceo, porque el marrón grisáceo es el color de una sombra natural", explicó Francés. Una vez elegido el producto, la clave está en la forma de aplicarlo. El especialista aconseja utilizar un tono oscuro de contouring sobre la zona de la mandíbula y difuminarlo hacia abajo para evitar cortes marcados y lograr que el resultado se integre con el resto del rostro.

"El mejor truco para definir la mandíbula y disimular la papada de forma natural es aplicar un color oscuro de contouring y ponerlo en toda la mandíbula y difuminar hacia abajo como hasta la altura de la nuez, en el caso de los hombres. Hay que integrarlo todo y que quede como una sombra natural", detalló el maquillador.

Qué tono elegir para evitar un resultado artificial

Además de la técnica, la elección del color es fundamental. Utilizar un producto demasiado cálido o anaranjado puede hacer que la sombra pierda naturalidad y se note como maquillaje. Por eso, Francés insiste en buscar un contouring de tonalidad marrón grisácea y evitar aquellos productos que tengan demasiado componente naranja.

"Es importante elegir siempre un marrón grisáceo que no sea anaranjado, porque eso hace que el resultado tenga un efecto "Cheeto", que no va a ningún sitio", concluyó. De esta manera, una correcta aplicación del contouring puede ayudar a generar una sombra que modifique ópticamente la percepción del volumen debajo del mentón. La clave está no solo en oscurecer, sino también en saber dónde aplicar el producto, cómo difuminarlo y qué tono elegir para que el resultado sea natural.