Los guiños de Alpine a Franco Colapinto mientras se define su futuro en la Fórmula 1: "Historia"

Tras un 2025 de absoluta sequía, Franco Colapinto arrancó el año como titular de Alpine en la Fórmula 1, algo que no había sucedido en ninguna de sus apariciones anteriores en la competencia. A diferencia de lo visto en la temporada pasada, el pilarense no tardó en conseguir su primer punto para el equipo galo en Shanghái y los resultados posteriores también mostraron una notable evolución, puesto que cerró la primera parte del calendario con 19 puntos en la tabla.

Con dicho rendimiento, se creía que el piloto argentino iba a tener la renovación en el bolsillo para 2027, ya que su contrato con la escudería francesa finaliza en diciembre, aunque no parece haber mucho apuro por parte de Alpine. De hecho, Flavio Briatore resaltó en recientes declaraciones que su foco está puesto en la mejora de rendimiento del A526 y en recuperar el liderato de la zona media, pero eso no quita la sensación de que el nuevo contrato está al caer.

Es en este contexto que el nuevo video de Alpine ha causado furor en las redes sociales, ya que ha mostrado al pilarense en varias oportunidades, algo que los fanáticos asociaron a la renovación del piloto. A través de sus cuentas oficiales, la escudería escribió “Nuestra historia en Enstone” junto a una animación que ilustra diferentes momentos históricos, incluso algunos que pasaron a convertirse en memes dentro de Internet.

El video comienza con el icónico cartel de Benetton en los 90, cuando el equipo estaba al mando de Briatore en su juventud, y prosigue con la etapa de Renault y el bicampeonato de Fernando Alonso. Pero más cerca en el tiempo, una de las escenas que llamaron la atención fue el dibujo de la reunión de Colapinto y el asesor de Alpine en las oficinas, aunque con algunas diferencias con la imagen original.

Y es que entre los cuadros colgados en la habitación aparece uno de Franco en su exhibición en el barrio porteño de Palermo, la cual reunió a miles de argentinos en Buenos Aires. Otro factor a considerar es la presencia del A526 con el 43 de Colapinto justo en el túnel de viento, herramienta usada para el desarrollo de la aerodinámica del monoplaza y que, en este caso, algunos evocaron a la evolución que atraviesa el argentino en Alpine.

Así es la imagen original del encuentro de Briatore y Colapinto.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Hungría