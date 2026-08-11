La joven promesa del automovilismo argentino que remarcó su vínculo con Franco Colapinto: “Se lo merece”

Aunque la carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 arrancó oficialmente en su debut con Williams en el GP de Italia 2024, lo cierto es que su trayectoria inició mucho antes por todo el camino que debió recorrer. Desde los 14 años, el pilarense abandonó la calidez de su hogar para mudarse a Europa, donde continuó desarrollándose para cumplir su sueño de un día correr en la máxima categoría.

No obstante, antes de eso, el piloto argentino tuvo una etapa inicial dentro del territorio nacional, donde compartió viajes y pista con otros talentos de su edad, tales como Nicolás Varrone e Ignacio Montenegro. El primero de ellos tuvo su debut en la F2 este año después de varias temporadas en las carreras de resistencia y la IMSA SportsCar, mientras que el segundo se alejó de la Fórmula y ahora corre en el TCR World Challenge Europe con Valentino Rossi como compañero.

En este contexto, “Nacho” brindó una entrevista a Olé en la que reveló que tuvo que rechazar la oferta para irse de joven al Viejo Continente por cuestiones familiares. “A mí también me ofrecieron ir a Europa cuando era muy chico, pero mi viejo estaba asustado. No es fácil dejar a tu hijo de 13 años solo en Europa a cargo de otra familia. Esa experiencia me tocó a los 18, en Italia”, afirmó el chubutense.

Si bien aquella decisión lo alejó de tener un crecimiento a la par con Colapinto, ahora el piloto volvió a trabajar con Bullet, la agencia que representa al pilarense, una colaboración que se había cortado con la pandemia. Ahora bien, la sociedad con Jamie Campbell-Walter y María Catarineu es solo una parte de lo que une al piloto de 21 años con Franco, puesto que hay una foto de los dos junto a Varrone de su infancia entre motores.

“Los conozco de muy chiquitos, hemos compartido muchísimos viajes los tres juntos. Entonces sé lo mucho que se lo merecen y por algo están ahí, porque son cracks”, agregó Montenegro. Por último, Ignacio se refirió a la posibilidad de volver a correr en Fórmula y reconoció que estuvo cerca de competir este año en F3, aunque sabe que se siente más cómodo con los coches de turismo.

La foto de los tres argentinos en su niñez.

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