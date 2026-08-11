España se prepara para el eclipse bajo la amenaza de los incendios

FOTO DE ARCHIVO: Residentes y bomberos trabajan para extinguir un incendio forestal que avanza cerca de Formariz, en la provincia de Zamora, España

España está ​poniendo en marcha una operación policial a gran escala y una campaña de seguridad pública para el inusual eclipse solar total del 12 de agosto, que coincidirá con uno de los periodos de mayor ‌riesgo de incendios del país.

Los gobiernos autonómicos de ‌las regiones situadas a lo largo de la trayectoria del eclipse en España, que ofrece las mejores vistas de este fenómeno solar en Europa continental, pretenden gestionar la afluencia prevista de 6 millones de personas mediante la designación de 660 puntos de observación oficiales, junto con zonas de aparcamiento y acampada.

Se desplegarán más de 35.000 agentes en una operación de seguridad para minimizar los riesgos —como los incendios provocados por colillas— asociados a las grandes concentraciones de personas en espacios naturales, declaró a Reuters Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ​español.

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"Llevamos un verano durísimo en España, ⁠otra vez con importantísimos incendios forestales. (...) Hay que restringir cualquier tipo de actividad que pueda generar una chispa", ‌afirmó Barcones.

SE PREVÉ QUE LAS TEMPERATURAS ALCANCEN LOS 40 GRADOS CENTÍGRADOS

Una sala de control en ⁠Madrid, a la que ha tenido acceso Reuters, es el lugar ⁠desde donde las autoridades dirigirán una operación de vigilancia en coordinación con los gobiernos autonómicos.

El eclipse solar total, visible en su totalidad únicamente desde España e Islandia durante la tarde del miércoles, ofrece un ejemplo de cómo el ⁠cambio climático va a transformar la gestión de los grandes eventos públicos.

Varias comunidades autónomas españolas se encuentran ​bajo alertas emitidas por la agencia meteorológica Aemet para el día del eclipse debido ‌a temperaturas de hasta 40 grados centígrados y a ‌un riesgo de incendios "alto" o "muy alto".

España, junto con Francia y Grecia, ya ha tenido que hacer frente este ⁠verano a olas de calor y graves incendios en una Europa cuya vegetación cada vez se seca más.

El lunes por la tarde ardían tres grandes incendios en las provincias de Huelva, Segovia y Huesca. En lo que va de año, los incendios han arrasado unas 200.000 hectáreas, seis veces más que en la misma fecha de 2025, según ​el Ministerio de Medio ‌Ambiente.

"Es una época (del año) muy mala (…). La semana del eclipse es estadísticamente cuando más incendios se producen en España", afirmó Raúl de la Calle, secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales.

LA AFLUENCIA DE VISITANTES ALIMENTA LOS TEMORES

Algunos vecinos de pueblos pequeños han puesto en marcha sus propias campañas de concienciación para instar a los visitantes a evitar las zonas naturales sensibles.

En Buitrago de Lozoya, una ⁠localidad de 2.000 habitantes al norte de Madrid, el colectivo local Monte en Pie organizó una protesta contra los actos previstos cerca de los bosques.

La cercana localidad de Tres Cantos canceló todos los actos previstos para el día del eclipse debido al riesgo de incendios, aunque se espera que unas 3.000 personas —entre ellas, los dirigentes regionales de la Comunidad de Madrid— acudan a un punto de observación cerca de Buitrago.

Monte en Pie sostiene que, mientras que el eclipse solo durará unos minutos, los daños causados por un gran incendio podrían prolongarse durante décadas.

"Estamos en zona de alto riesgo de incendios, están prohibidas las ‌barbacoas y uso de maquinarias, porque el campo está muy seco (...). A más gente, más peligro", dijo Ana Hernández, líder del grupo.

Las autoridades estiman que alrededor de 1,5 millones de personas podrían estar en las carreteras durante el día, desplazándose hacia las zonas rurales del noroeste y el centro de España que se encuentran a lo largo de la trayectoria del eclipse total.

Las autoridades estatales y locales han puesto en marcha campañas de concienciación pública, desaconsejando en los medios de ‌comunicación y en las redes sociales, así como en foros de internet para visitantes, aparcar en zonas no autorizadas, tirar basura, hacer barbacoas o adentrarse en zonas rurales propensas a los incendios.

Sin embargo, los riesgos de incendio no parecen disuadir a los ‌astroturistas. La plataforma de viajes ⁠Booking.com informó de que las búsquedas de extranjeros se triplicaron con creces en ciudades del interior como Burgos y Soria, mientras que los datos de Amadeus sobre viajes mostraron que las ​reservas para la región norteña de Asturias aumentaron un 292% con respecto al año anterior.

Alrededor del 70% de las autocaravanas, furgonetas "camper" y caravanas de alquiler de España —unos 500.000 vehículos— ya han sido reservadas para el periodo del eclipse, según la asociación sectorial ASEICAR.

Con información de Reuters