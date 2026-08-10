Rusia está desplegando una red similar a Starlink más rápido de lo previsto, según Kiev

FOTO DE ARCHIVO: El subdirector de la Inteligencia de Defensa de Ucrania, Vadym Skibitskyi, habla durante una entrevista con Reuters

​Rusia está poniendo en marcha su propia versión del sistema de ‌Internet por satélite ‌Starlink a un ritmo más rápido de lo previsto y tiene previsto contar con cerca de 300 satélites en órbita para 2027, según un responsable de los servicios de inteligencia ucranianos.

La ​red Starlink ⁠de SpaceX, que opera en Ucrania ‌pero no en Rusia, ha ⁠proporcionado a Kiev una ⁠ventaja considerable en las operaciones con drones y en las comunicaciones en el campo ⁠de batalla.

Las fuerzas rusas habían ​estado utilizando terminales Starlink del ‌mercado gris en Ucrania ‌hasta que Kiev presionó con éxito ⁠a SpaceX para que las desactivara a principios de este año, uno de los varios factores que ​inclinaron la ‌balanza del campo de batalla a favor de Ucrania.

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En una entrevista con el medio de comunicación ucraniano RBC-Ucrania, el general de división ⁠Vadym Skibitskyi afirmó que Rusia cuenta actualmente con 16 satélites en su sistema Rassvet .

"Ya han comenzado a lanzarlos mucho más rápido de lo previsto inicialmente", señaló Skibitskyi, que es el subdirector del servicio de ‌inteligencia militar ucraniano GUR.

Según explicó, el sistema solo puede funcionar de forma intermitente cuando uno de los satélites sobrevuela el territorio ucraniano. No obstante, añadió que ‌Rusia tiene previsto crear una constelación de 292 satélites para 2027 y de 924 ‌para 2035.

"Una ⁠vez que Rusia despliegue una constelación completa de satélites, el ​sistema funcionará como Starlink. Ya se están manteniendo conversaciones sobre cómo contrarrestarlo", afirmó.

(Reportaje de Max Hunder. Edición de Mark Potter)