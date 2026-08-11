¿Guiño a Riquelme? Un delantero que quiso Boca cruzó a un dirigente de su club

Un futbolista que estuvo en el radar de Boca Juniors para ser refuerzo en el mercado de pases rompió el silencio y dio detalles de su descontento con la dirigencia del club en el que juega. En las últimas horas, quien habló fue nada más y nada menos que Lucas Passerini, delantero de Belgrano de Córdoba, quien es figura en el elenco que conduce Ricardo "Ruso" Zielinski. Luego de marcarle un gol a Banfield por la cuarta fecha del Torneo Clausura, el atacante que buscó Juan Román Riquelme opinó y no se guardó nada.

El palazo de Passerini a la dirigencia de Belgrano

El jugador del "Pirata" recordó los dichos de Luis Fabián Artime -actual director deportivo de la institución- en donde lo definió como el "Haaland sudamericano". Si bien agradeció el gesto del "Luifa", Passerini dejó en claro lo que piensa de estas declaraciones del dirigente. Para colmo, le reclamó algo que no pasó para nada inadvertido como lo es la cuestión económica, por lo que sus palabras no tardaron de trascender y hacerse virales en las redes.

"Llevo tres años acá en el club, el cariño que me tiene me lo ha hecho saber pero creo que fue una declaración que no me gustó, no lo siento así. Si para él soy Haaland entonces tengo que cobrar también como él. Es una decisión, un cariño y un aprecio que me tiene él, piensa eso y quizás tenemos diferencias pero bueno, estoy entrenando siempre, no falto a un entrenamiento, estoy a disposición del cuerpo técnico que después es el que decide quién juega y quién no", aseveró el atacante cordobés que convirtió contra Banfield y amargó a River Plate en la final del Torneo Apertura.

Cómo fue la oferta de Boca por Passerini y por qué Belgrano la rechazó

Boca presentó este jueves una primera propuesta de 3 millones de dólares para quedarse con el pase de Passerini. La respuesta desde Belgrano no tardó en llegar. La dirigencia del "Pirata" consideró insuficiente esa cifra y respondió con una contraoferta que inicialmente alcanzaba los 6 millones de dólares, aunque posteriormente redujo sus pretensiones a 5 millones, monto que pretende recibir para liberar al delantero.

Lucas Passerini habló de la dirigencia de Belgrano

Los números de Passerini en Belgrano

Partidos jugados : 78.

: 78. Goles : 21.

: 21. Asistencias : 8.

: 8. Títulos: Torneo Apertura 2026.

El fixture de Boca en el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana