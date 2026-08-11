Cuáles son las líneas de colectivo que todavía tienen Red SUBE en agosto 2026

Con el comienzo de agosto 2026, además del aumento en las tarifas del transporte, llegó la quita de la Red Sube que afecta a miles de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde este mes ya no está disponible el descuento del 50% en el segundo tramo del recorrido en trenes, pero por ahora el beneficio sí se mantiene en algunas líneas de colectivo.

La modificación fue confirmada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a El Destape, porque había sido percibida por los usuarios sin un aviso oficial. Desde la administración porteña señalaron que el beneficio de la Red SUBE se mantiene en los medios de transporte que dependen de la Ciudad: el subte y las 27 líneas de colectivos porteñas.

¿Qué líneas de colectivo todavía tienen Red SUBE en agosto 2026?

Las líneas que mantienen el descuento en el segundo viaje dentro del recorrido al realizar combinaciones son solo las de ciudad de Buenos Aires, es decir, conservan la Red Sube: la línea 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151. Se trata de servicios que íntegramente recorren el territorio porteño.

"En estos servicios, el primer viaje se paga con tarifa completa, el segundo tiene un 50% de descuento y, desde el tercero, el descuento es del 75%. Para acceder al beneficio, las combinaciones deben realizarse dentro de los 120 minutos", explicaron desde Ciudad.

Las líneas que conservan el descuento de la Red Sube son las que pertenecen a CABA

Respecto a la razón detrás de la quita del beneficio, explicaron que tiene que ver con una decisión del gobierno de Javier Milei. "La integración tarifaria con los trenes y con las líneas de colectivos provinciales o municipales dejó de aplicarse porque el Gobierno nacional dejó de financiar las combinaciones entre servicios de distintas jurisdicciones", señalaron.

Aumento de transporte: cuánto cuesta el boleto en agosto 2026

A partir de agosto 2026 comenzaron a regir nuevos precios en los transportes públicos de AMBA. Las tarifas para viajar con la Tarjeta SUBE registrada o sin registrar son:

Colectivos dentro de la Ciudad de Buenos Aires

Incluye las líneas 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

0 a 3 km: $852,90 con SUBE registrada | $1.356,11 con SUBE sin registrar.

$852,90 con SUBE registrada | $1.356,11 con SUBE sin registrar. 3 a 6 km: $947,71 con SUBE registrada | $1.506,86 con SUBE sin registrar.

$947,71 con SUBE registrada | $1.506,86 con SUBE sin registrar. 6 a 12 km: $1.020,71 con SUBE registrada | $1.622,93 con SUBE sin registrar.

$1.020,71 con SUBE registrada | $1.622,93 con SUBE sin registrar. 12 a 27 km: $1.093,77 con SUBE registrada | $1.739,09 con SUBE sin registrar.

Colectivos de la provincia de Buenos Aires

0 a 3 km: $1.111,19 con SUBE registrada | $2.222,38 con SUBE sin registrar.

$1.111,19 con SUBE registrada | $2.222,38 con SUBE sin registrar. 3 a 6 km: $1.250,08 con SUBE registrada | $2.500,16 con SUBE sin registrar.

$1.250,08 con SUBE registrada | $2.500,16 con SUBE sin registrar. 6 a 12 km: $1.388,98 con SUBE registrada | $2.777,96 con SUBE sin registrar.

$1.388,98 con SUBE registrada | $2.777,96 con SUBE sin registrar. 12 a 27 km: $1.666,78 con SUBE registrada | $3.333,56 con SUBE sin registrar.

$1.666,78 con SUBE registrada | $3.333,56 con SUBE sin registrar. Más de 27 km: $1.959,58 con SUBE registrada | $3.919,16 con SUBE sin registrar.

Tarifas para colectivos nacionales

0 a 3 km: $742,81 con SUBE registrada | $1.485,62 con SUBE sin registrar.

$742,81 con SUBE registrada | $1.485,62 con SUBE sin registrar. 3 a 6 km: $861,66 con SUBE registrada | $1.723,32 con SUBE sin registrar.

$861,66 con SUBE registrada | $1.723,32 con SUBE sin registrar. 6 a 12 km: $1.002,80 con SUBE registrada | $2.005,60 con SUBE sin registrar.

$1.002,80 con SUBE registrada | $2.005,60 con SUBE sin registrar. 12 a 27 km: $1.151,36 con SUBE registrada | $2.302,72 con SUBE sin registrar.

$1.151,36 con SUBE registrada | $2.302,72 con SUBE sin registrar. Más de 27 km: $1.337,06 con SUBE registrada | $2.674,12 con SUBE sin registrar.

Trenes (todos los ramales)

Sección 1: $420 con SUBE registrada | $840 con SUBE sin registrar.

$420 con SUBE registrada | $840 con SUBE sin registrar. Sección 2: $590 con SUBE registrada | $1.180 con SUBE sin registrar.

$590 con SUBE registrada | $1.180 con SUBE sin registrar. Sección 3: $730 con SUBE registrada | $1.460 con SUBE sin registrar.

Subte

1 a 20 viajes por mes: $1.684 con SUBE registrada | $2.526 con SUBE sin registrar.

$1.684 con SUBE registrada | $2.526 con SUBE sin registrar. 21 a 30 viajes: $1.347,20 con SUBE registrada | $2.526 con SUBE sin registrar.

$1.347,20 con SUBE registrada | $2.526 con SUBE sin registrar. 31 a 40 viajes: $1.178,80 con SUBE registrada | $2.526 con SUBE sin registrar.

$1.178,80 con SUBE registrada | $2.526 con SUBE sin registrar. 41 viajes o más: $1.010,40 con SUBE registrada | $2.526 con SUBE sin registrar.

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