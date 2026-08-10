Terremoto de magnitud 7,4 sacude a Colombia, reportan daños y heridos

La gente se reúne frente a un edificio tras un terremoto en Bogotá

​Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el lunes una amplia región de Colombia, causando daños materiales y ‌heridos en ciudades del ‌noroeste y centro del país cercanas a la zona del epicentro, informaron autoridades gubernamentales.

El epicentro del sismo se ubicó cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros, precisó el Servicio Geológico Colombiano.

Un temblor de esa ​intensidad puede provocar ⁠daños en zonas densamente pobladas, según los expertos.

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"Acabamos de ‌pasar un grave evento sísmico en el ⁠departamento del Chocó. Nos preocupan ⁠las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en ⁠las edificaciones", dijo en X la gobernadora Nubia ​Carolina Córdoba.

"Ya estamos haciendo la evaluación ‌de daños para emitir el primer ‌reporte oficial", agregó la funcionaria.

El gobernador del departamento ⁠de Risaralda, Juan Diego Patiño, reportó heridos y daños graves en la ciudad de Pereira. "La situación es bien difícil", dijo.

La gubernamental Unidad Nacional para la Gestión del ​Riesgo de ‌Desastres informó que no existe amenaza de tsunami en la costa pacífica de Colombia después del sismo.

Los sismos son relativamente frecuentes en diferentes regiones de Colombia. El temblor se sintió en varias ⁠ciudades del país de 50 millones de habitantes, incluidas Bogotá, Cali, Manizales y Pereira.

Fotografías y videos que comenzaron a circular por redes sociales y medios locales mostraron edificaciones averiadas y derrumbadas en varias ciudades como Quibdó, Cali, Manizales y Pereira.

Cientos de personas evacuaron sus sitios de vivienda en Bogotá, ‌la capital colombiana, y salieron a las calles.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo en su cuenta de X que, en principio, no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales en la capital colombiana.

El presidente de Colombia, Abelardo ‌De La Espriella, dijo que asumirá la atención de la emergencia y se desplazará la ciudad de Pereira.

"He asumido directamente el ‌liderazgo de ⁠la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de ​un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", aseguró en su cuenta de X.

Con información de Reuters