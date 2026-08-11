TC2000: se reveló el parte médico de Tomás Fernández tras su fuerte accidente en Toay

La sexta fecha del TC2000 tuvo un momento de tensión este domingo debido al fuerte accidente que sufrió Tomás Fernández cuando quedaba poco más de media hora en el cronómetro de Toay. Al intentar abordar una curva del Autódromo de La Pampa, el Toyota Corolla Cross de Corsi Sport mordió el piano y se despistó del trazado hacia la zona de pasto, donde se hizo imposible recuperar el control del volante.

Como resultado, el coche se estrelló contra el muro justo en la zona que no tiene la barrera de neumáticos, con un impacto tan fuerte que causó temor por la integridad del piloto santafesino. Afortunadamente, Fernández pudo salir por sus medios, aunque claramente dolorido y luego fue atendido por los médicos, que le pusieron el cuello ortopédico de protocolo antes de realizarle estudios para averiguar la gravedad de la situación.

Si bien el padre de Tomás llevó cierta tranquilidad, lo cierto es que no hubo seguridad hasta que no se vio al piloto dialogar con la prensa y caminando con normalidad, momento en que explicó el problema que tuvo con el Corolla. “Como que pegó un latigazo el auto. Se me fue y cuando pisé el pasto me fui derecho contra el paredón”, había explicado Tomás, que por entonces seguía a la espera de los resultados de los análisis.

Unas horas después del incidente, Fernández volvió a comunicarse con Carburando este lunes, cuando dio a conocer que sufrió dos fracturas en las costillas, lo que explica el dolor que había manifestado por el impacto. “Estoy bien. Sigo con el cuerpo bastante dolorido y ayer, tras los estudios, me confirmaron que tengo dos costillas fracturadas. Pero por suerte ya me dieron el alta y estoy en mi casa haciendo reposo”, afirmó.

A pesar de que una fractura nunca es bien recibida, lo cierto es que el oriundo de San Jorge agradeció que la situación no haya sido peor, ya que ahora deberá descansar en la comodidad del hogar mientras se sueldan sus huesos. Por otro lado, se desconoce cuánto tiempo estará fuera de las pistas, pero sí se sabe que la próxima carrera será el 6 de septiembre, cuando el TC2000 visite el Autódromo Eusebio Marcilla de Junín por la séptima fecha.

Tomás quedó décimo en la tabla.

Posiciones del TC2000 tras Toay