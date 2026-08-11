Donald Trump respaldó a Gianni Infantino en su peor momento en la FIFA: "Si se va"

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, salió a respaldar públicamente a Gianni Infantino en su peor momento al mando de la FIFA. El dirigente ítalo-suizo de 56 años pierde adeptos en buena parte del mundo en otras Confederaciones, de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el 18 de marzo del 2027 en el Congreso en Rabat, Marruecos. Por ahora, no tiene un rival definido para los comicios en África.

El Jefe de Estado del mencionado país norteamericano defendió a su socio a través de su cuenta oficial de la red social Truth. Con un mensaje extenso y contundente, uno de los hombres más poderosos del planeta dejó en claro que desea la reelección de Infantino, que ya lleva más de una década en su cargo.

El mensaje de Trump en apoyo a Infantino: "Es fantástico"

Después de la Copa del Mundo de fútbol que se acaba de realizar en Estados Unidos, el directivo republicano publicó que "la FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, siquiera considerara reemplazar al presidente Gianni Infantino". Incluso, lo elogió cuando escribió que "es fantástico, habiendo presidido justo el Mundial más exitoso, por cuatro veces, jamás presentado". Y completó, con énfasis: "Si él se va, ¡nunca volverá a ser tan exitoso o rentable! Gracias por su atención a este asunto".

Donald Trump respaldó a Gianni Infantino en su peor momento en la FIFA.

El intento de privatizar el Mundial desató la crisis sin precedentes para Infantino en la FIFA

Se trata de una una propuesta estratégica para crear una empresa filial comercial dedicada exclusivamente a centralizar, gestionar y potenciar los derechos audiovisuales, patrocinios, licencias y la venta de entradas de sus principales torneos, incluidos nada menos que la Copa del Mundo de Selecciones y el Mundial de Clubes.

El plan contempla vender entre un 20% y un 30% de esta nueva sociedad a inversores privados (como el fondo Thrive Eternal de Joshua Kushner y con la asesoría de JPMorgan), tasando el valor total de la filial en unos 20,000 millones de dólares.

Los puntos clave del proyecto:

Control institucional: La FIFA mantendrá el control mayoritario (al menos el 80% de las acciones) y la representación mayoritaria en el Consejo de Administración. La gobernanza del fútbol, reglamentos y calendarios seguirán bajo su órbita exclusiva.

La FIFA mantendrá el control mayoritario (al menos el 80% de las acciones) y la representación mayoritaria en el Consejo de Administración. La gobernanza del fútbol, reglamentos y calendarios seguirán bajo su órbita exclusiva. Financiamiento récord: Con los ingresos adicionales generados, la FIFA planea aumentar las distribuciones para sus 211 federaciones miembro. Promete subir la ayuda del programa FIFA Forward de los 8 millones de dólares actuales a 20 millones para el ciclo 2027-2030, sumando otros 20 millones adicionales mediante el nuevo fondo FIFA Fast-Forward para infraestructura.

Con los ingresos adicionales generados, la FIFA planea aumentar las distribuciones para sus 211 federaciones miembro. Promete subir la ayuda del programa FIFA Forward de los 8 millones de dólares actuales a 20 millones para el ciclo 2027-2030, sumando otros 20 millones adicionales mediante el nuevo fondo FIFA Fast-Forward para infraestructura. El rol de las federaciones: Las asociaciones nacionales no serán accionistas directas de FFE, sino beneficiarias del dinero inyectado. La FIFA ha fijado el 19 de septiembre de 2026 como fecha límite para que aprueben o rechacen la propuesta.

La UEFA abrió el grifo contra la FIFA: los motivos

Falta de consulta previa: desde el Viejo Continente denunciaron haberse enterado de los planes a través de la prensa, criticando la total ausencia de transparencia en el proceso.

desde el Viejo Continente denunciaron haberse enterado de los planes a través de la prensa, criticando la total ausencia de transparencia en el proceso. Presión financiera: La UEFA acusó a la FIFA de extorsionar a las federaciones con un ultimátum, ya que aquellas que no respalden el proyecto antes del límite perderán el millonario pago único prometido.

La UEFA acusó a la FIFA de extorsionar a las federaciones con un ultimátum, ya que aquellas que no respalden el proyecto antes del límite perderán el millonario pago único prometido. Pérdida de la esencia del deporte: Sindicatos de jugadores, grupos de aficionados y figuras políticas de la Unión Europea temen que la entrada de capital privado priorice las ganancias financieras por encima del bienestar deportivo, provocando un aumento desmedido en el precio de los boletos o la sobreexplotación de los torneos.

No terminó en Europa: Concacaf y Asia se sumaron a la carta contra la FIFA

"La confianza se rompe por medio del engaño", escribieron y firmaron los presidentes Aleksander Ceferin (UEFA), Salman bin Ibrahim Al Khalifa (Asia) y Víctor Montagliani (Concacaf), en un documento que eleva el conflicto a un nivel sin precedentes en la historia reciente del organismo.

El escrito reza, entre otras cuestiones, que la disputa "no tiene que ver con el dinero" sino con "la integridad del juego y la integridad de quienes son elegidos para liderarlo". Para las tres Confederaciones mencionadas, el reconocimiento de la FIFA de haber cometido "errores" en el proceso de creación del FFE es insuficiente. "No alcanza con admitir fallas de procedimiento", sostienen y exigen que el organismo reconozca que intentar vender una participación en el Mundial implicó "una profunda falla de criterio".

Los tres organismos afirmaron que avanzar "sin una consulta significativa" y con un calendario acelerado no fue un descuido, sino una conducta "destinada a limitar el escrutinio". La reunión de urgencia celebrada en Rabat y convocada por el propio Infantino tampoco pasó inadvertida: según remarcaron, no participaron miembros del Consejo ni representantes de las asociaciones nacionales, sino sólo un funcionario electo y el resto perteneciente a la estructura ejecutiva. "Esto representa una continuación del mismo patrón de conducta que nos trajo hasta este momento", consideraron fervientemente.

"No es la conducta de un custodio del juego, sino de alguien que cree que el juego le debe responder a él", dispararon de manera lapidaria directamente contra la figura de Infantino. Las tres Confederaciones también cuestionaron la investigación anunciada por la FIFA. El organismo informó que hará una revisión y presentará un informe ante su Consejo, pero la UEFA, AFC y Concacaf exigen que el análisis sea independiente.

"La administración de la FIFA no debería desempeñar ningún papel en la revisión. Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, distancia donde debería haber apertura", insistieron con un tono elevado. Y concluyeron que "el liderazgo en el fútbol no es una posesión. Es un deber de servicio a la familia del fútbol que le confió esa responsabilidad".