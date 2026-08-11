Qué es la Red SUBE, el descuento que suspendieron para millones de usuarios en agosto 2026

A partir de agosto 2026, además de incrementarse el transporte público, gran parte de las líneas de trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires dejarán de tener el beneficio de la Red SUBE, que reducía el gasto al hacer combinaciones para millones de usuarios.

Qué es la Red SUBE: así funcionaba el descuento

La Red SUBE es un beneficio que permite obtener descuentos al realizar combinaciones entre diferentes medios de transporte público dentro de los 120 minutos del recorrido. En detalle, durante el primer viaje se paga el pasaje con tarifa completa, el segundo tiene un 50% de descuento y, desde el tercero, el descuento es del 75%.

Si bien el descuento funcionaba en trenes, colectivos porteños y de jurisdicción nacional, subtes y premetros, a partir de agosto el beneficio tarifario dejó de aplicarse en trenes y líneas de colectivos provinciales o municipales.

El descuento se mantiene en combinaciones de subtes y colectivos porteños

Cuáles son las líneas de colectivo que todavía tienen Red SUBE con descuento

La Red SUBE solo se conserva en los medios de transporte a cargo de la ciudad de Buenos Aires, es decir, en el subte y en las 27 líneas porteñas de colectivo:

4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151

Cómo funciona la Red SUBE a partir de agosto 2026

En la práctica, las modificaciones a la Red SUBE afectan principalmente a los pasajeros de la provincia de Buenos Aires, que llegan en tren a Capital Federal y completan su recorrido con la red de subterráneo.

De acuerdo a la información oficial publicada por SUBE y ratificada por la Ciudad, cuando el recorrido comienza en el Subte y luego continúa en tren o en las líneas de colectivos administradas por la Ciudad, el descuento se mantiene vigente bajo las condiciones habituales del programa.