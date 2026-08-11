Seis de cada diez empresas españolas afirma que la ampliación del permiso parental no impacta en la productividad

La ampliación a 19 semanas de los permisos retribuidos por nacimiento y cuidado de hijos no representa un perjuicio significativo para el rendimiento operativo del tejido productivo en España. Así lo confirmó el 66 % de las empresas consultadas en el último Estudio sobre el Clima Empresarial elaborado por la Cámara de Comercio de España junto a la consultora Sigma Dos, en un relevamiento enfocado en los indicadores de igualdad, conciliación y brecha de género dentro del sector privado.

El informe constata que la percepción del empresariado se mantiene favorable frente a las licencias remuneradas, al tiempo que muestra una leve mejora en la composición de los planteles laborales. Actualmente, en el 42,1 % de las organizaciones las mujeres constituyen la mitad o más de la nómina de trabajadores, con una presencia especialmente acentuada en áreas como turismo, hostelería y restauración. Por el contrario, ramas tradicionales como la construcción y la industria manufacturera continúan rezagadas, registrando participaciones femeninas inferiores al 20 % en el 58,5 % y el 38,4 % de sus unidades productivas, respectivamente.

Pese a los avances cuantitativos en la contratación general, la brecha de representación se profundiza al analizar los niveles de alta gerencia. Aunque el porcentaje de compañías con al menos un 50 % de directivas subió al 36,2 %, en casi la mitad de las firmas (49,1 %) las mujeres no alcanzan el 20 % de los puestos ejecutivos y en más de un tercio de ellas la presencia femenina directiva es nula.

Al evaluar las causas de este techo de cristal, las propias compañías identificaron la falta de herramientas de conciliación entre la vida personal y laboral como el principal factor limitante, mencionado por el 47,3 % de las consultadas. En ese sentido, más de la mitad de las empresas coincidió en señalar a los esquemas de flexibilidad horaria como la medida más efectiva e inmediata para reducir las desigualdades de carrera y favorecer el ascenso de las mujeres a los puestos de toma de decisión.

Con información de EuropaPress.