El refuerzo tapado de Racing en este mercado de pases para reemplazar a Marco Di Césare

Racing ya se mueve en el mercado de pases para reforzar la zaga central del plantel dirigido técnicamente por Juan Pablo Vojvoda, diezmada tras la dura lesión que sufrió Marco Di Césare el pasado fin de semana frente a Argentinos Juniors y la salida de Agustín García Basso, quien rescindió su contrato con el club de común acuerdo. En este contexto, uno de los nombres que apareció en el radar de la 'Academia' es el de Matías Catalán, defensor de Talleres de Córdoba, que actualmente se entrena apartado del equipo del entrenador Jorge Sampaoli.

El futbolista argentino nacionalizado chileno fue sondeado por la dirigencia encabezada por Diego Milito y Sebastián Saja, aunque hasta el momento no hubo una oferta formal por el jugador. La situación que atraviesa el defensor de 33 años en el 'Matador' podría abrir la puerta a una negociación, ya que trabaja de manera diferenciada y separado del grupo principal; no fue convocado en tres primeras fechas del Torneo Clausura 2026.

Racing se mueve por un defensor central en este mercado de pases

La búsqueda de Racing se da luego de la salida de García Basso, cuya relación con la institución se había deteriorado progresivamente durante los últimos meses. El defensor de 34 años había sido relacionado con San Lorenzo, pero esa posibilidad no avanzó y finalmente acordó su salida del club en condición de libre.

A esta situación se le suma la lesión de Marco Di Cesare, que dejó a Vojvoda con menos opciones para conformar la zaga. Entre las principales alternativas con las que cuenta actualmente el cuadro de Avellaneda aparece Nazareno Colombo, quien surge como una de las opciones más directas para reemplazarlo; de hecho, fue el que ingresó en su lugar en el duelo ante el 'Bicho'.

Los números de Catalán en Talleres

327 partidos disputados.

15 goles.

12 asistencias.

Un título: Supercopa Internacional 2023.

Matías Catalán es una de las alternativas de la 'Academia' en este mercado de pases para reforzar la defensa.

Qué pasó con Di Césare: la dura lesión que sufrió el defensor de Racing

Racing sufrió una dura baja durante la derrota frente a Argentinos Juniors por 2 a 1, en el duelo correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Este lunes, la institución informó que Di Césare padeció la fractura del peroné en su tobillo derecho, una lesión que, si bien no precisará que sea intervenido quirúrgicamente, le demandará al menos tres meses de recuperación.

La impactante jugada se produjo a los 15 minutos del complemento, cuando el defensor se esforzó por cortar un centro rasante al segundo palo del arco defendido por Facundo Cambeses. En el movimiento, su pie derecho quedó trabado sobre el terreno de juego y allí se produjo la fractura: el jugador quedó tendido durante unos minutos con claros gestos de dolor, y debió ser retirado en camilla por el equipo médico.

Afortunadamente para Racing y para el futbolista de 24 años, la lesión en su tobillo no requerirá que pase por el quirófano. Según informó el medio Racing de Alma, el entorno de Di Césare aseguró que la fractura es pequeña y no hubo desplazamiento óseo, razón por la que únicamente deberá utilizar una bota ortopédica durante algunas semanas y luego continuar con la rehabilitación.